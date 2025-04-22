Акции Apple могут подешеветь еще почти на 30% — аналитик — Finance.ua
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Акции Apple могут подешеветь еще почти на 30% — аналитик

Фондовый рынок
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Акции Apple могут подешеветь еще почти на 30% — аналитик
Акции Apple могут подешеветь еще почти на 30% — аналитик
Акции Apple Inc. могут подешеветь еще примерно на 30% после снижения их стоимости более чем на 23% с начала 2025 года, считает аналитик Moffett Nathanson Крэйг Моффетт.
Аналитик подтвердил рекомендацию «продавать» для бумаг Apple, снизив их прогнозную цену до $141 с $184. Таким образом Моффетт считает возможным падение цены акций компании более чем на 28% по сравнению с уровнем закрытия сессии 17 апреля.
Аналитик также снизил прогноз прибыли Apple на 2026 фингод (до $7,06 на акцию с $7,87 на акцию) в связи с торговой войной США и Китая, начатой ​​американским президентом Дональдом Трампом.
«Apple удалось избежать наихудшего сценария, когда Трамп отменил часть пошлин 11 апреля, — отмечает Моффетт. — Однако Белый дом дал четко понять, что импортируемые из Китая устройства Apple облагаются пошлиной в 20%, что было немыслимо еще месяц назад. И даже пошлины на импорт iPhone из Индии, а также часов и наушников из Вьетнама облагаются пошлиной в 10%».
В понедельник бумаги Apple потеряли более 3%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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