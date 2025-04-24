Meta добавила в смарт-очки Ray-Ban функцию «живого» перевода без интернета — Finance.ua
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Meta добавила в смарт-очки Ray-Ban функцию «живого» перевода без интернета

Технологии&Авто
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Meta добавила в смарт-очки Ray-Ban функцию «живого» перевода без интернета
Meta добавила в смарт-очки Ray-Ban функцию «живого» перевода без интернета
Meta сообщила об обновлении своих умных очков Ray-Ban.
Во-первых, в рамках косметического обновления пользователям теперь предлагают новые цветовые комбинации линз.
Во-вторых, отныне всем пользователям открыт доступ к некоторым функциям, ранее ограниченным только для участников программы Meta Early Access.
В-третьих, компания поделилась сведениями о предстоящем расширении функций. Среди новых возможностей — живой перевод, отправка сообщений, вызовы через Instagram, а также взаимодействие с Meta AI на основе того, что пользователь видит перед собой.
Meta добавила в смарт-очки Ray-Ban функцию «живого» перевода без интернета
Функцию живого перевода впервые анонсировали на мероприятии Meta Connect 2024 в октябре прошлого года, а в декабре она появилась в избранных странах для участников программы Meta Early Access. Теперь эта функция становится доступна во всех регионах, где продаются очки Ray-Ban Meta. С ее помощью можно вести разговор с человеком, который говорит по-английски, по-французски, по-итальянски или по-испански, и слышать перевод в реальном времени на родном языке прямо через очки.
Если заранее загрузить языковой пакет, перевод будет работать даже без подключения к Wi-Fi или мобильному интернету. Это может быть особенно полезно во время путешествий.
Также теперь доступны новые цветовые сочетания линз для модели оправы Ray-Ban Meta Skyler:
  • Светящийся мелово-серый с фотохромными линзами Sapphire Transitions,
  • Сверкающий черный с прозрачными или зелеными затемненными линзами.
Meta также анонсировала несколько функций, которые в скором времени станут доступными для более широкой аудитории. В частности, функция Live AI, позволяющая Meta AI постоянно «видеть» то, что вы делаете, чтобы вести более естественные разговоры. Воспользоваться этой возможностью смогут пользователи США и Канады.
Кроме того, возможность отправлять и получать прямые сообщения, фото, а также совершать аудио- и видеозвонки через Instagram также появится в ближайшее время.
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Доступ к музыкальным сервисам, таким как Spotify, Amazon Music, Shazam и Apple Music, начинает расширяться вне США и Канады.
В этом месяце доступ к Meta AI появился в Великобритании, а на следующей неделе эта технология будет работать во всех поддерживаемых странах ЕС.
Компания дополнительно планирует запуск умных очков Ray-Ban в Мексике, Индии и ОАЭ, однако точных дат пока не называет.
По материалам:
ITC.ua
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