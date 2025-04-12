Meta запускает новое поколение ИИ-моделей Llama 4 — Finance.ua

Meta запускает новое поколение ИИ-моделей Llama 4
Компания Meta Platforms Inc. объявила о запуске новых моделей искусственного интеллекта Llama 4, позволяющих пользователям создавать более индивидуализированный «мультимодальный» опыт в социальных сетях.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно сообщению, новые модели уже интегрированы в популярные социальные сети компании, такие как WhatsApp, Messenger и Instagram.
Как будут работать ИИ-модели
Среди представленных моделей — Llama 4 Scout и Maverick, которые обеспечивают возможности искусственного интеллекта для улучшения коммуникаций и взаимодействия пользователей.
Llama 4 Scout, в частности, спроектирован для анализа запросов пользователей, адаптации к их интересам и предпочтениям, что позволяет создавать более релевантный контент.
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Maverick, в свою очередь, стремится обеспечить лучшую поддержку в общении, предлагая ответы, учитывающие контекст и эмоции во взаимодействии.
Кроме того, согласно заявлению, сделанному в субботу, компания также представит Llama 4 Behemoth, модель для учителей, которая все еще находится на стадии разработки.
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