Meta тестирует свой первый чип для обучения — Finance.ua

Meta тестирует свой первый чип для обучения Сегодня 04:46 — Технологии&Авто

Meta тестирует свой первый чип для обучения

Meta тестирует свой первый собственный чип для обучения системам искусственного интеллекта, чтобы в будущем уменьшить зависимости компании от внешних поставщиков, таких как Nvidia.

Если тестирование пройдет успешно, Meta планирует наращивать производство для широкомасштабного использования, сообщили источники. Это часть долгосрочного плана компании — снизить огромные затраты на инфраструктуру.

Meta прогнозирует общие затраты на 2025 год в размере до $119 млрд, в том числе до $65 млрд капитальных затрат, что в значительной степени обусловлено затратами на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Один из источников сообщил, что новый учебный чип Meta — это специализированный ускоритель, то есть он предназначен для выполнения только специфических для ИИ задач. Это может сделать его более энергоэффективным, чем интегрированные графические процессоры (GPU), обычно используемые для рабочих нагрузок ИИ.

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Meta работает с тайваньским производителем микросхем TSMC. Тестовое развертывание началось после того, как компания завершила первый tape-out этап, являющийся важным знаком успеха в разработке чипа, предусматривающего отправку первоначального дизайна на завод производителя чипов, сообщил другой источник.

Типовое тестирование стоит десятки миллионов долларов и занимает примерно от трех до шести месяцев, при этом нет никаких гарантий, что тест будет успешным. В случае неудачи, Meta будет вынуждена диагностировать проблему и повторить этап записи.

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Руководители Meta заявили, что хотят начать использовать собственные чипы до 2026 года для обучения, или же трудоемкого процесса подачи системе ИИ массива данных, чтобы «научить» ее, как работать. Цель для учебного чипа — начать с рекомендательных систем, а позже использовать его для генеративных продуктов ИИ, таких как чат-бот Meta AI.

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