Meta призывает заблокировать преобразование OpenAI в коммерческую структуру — Finance.ua
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Meta призывает заблокировать преобразование OpenAI в коммерческую структуру

Технологии&Авто
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Meta призывает заблокировать преобразование OpenAI в коммерческую структуру
Meta призывает заблокировать преобразование OpenAI в коммерческую структуру
Компания Meta Platforms призывает генерального прокурора Калифорнии заблокировать запланированное преобразование OpenAI в коммерческую компанию.
Об этом сообщает Wall Street Journal.

В чем причина

В письме, датированном 12 декабря, Meta предупредила, что такое преобразование может создать опасный прецедент.
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Это позволит стартапам пользоваться льготами некоммерческого статуса, пока они не будут готовы работать как прибыльные предприятия.
«Поведение OpenAI может иметь сейсмические последствия для Кремниевой долины. Если новая бизнес-модель OpenAI окажется действительной, некоммерческие инвесторы получат такие же преимущества, как и те, кто инвестирует в коммерческие компании обычным способом, а также извлекут выгоду от налоговых списаний, предоставленных правительством» , — цитирует WSJ слова Мета в письме.
В ноябре американский миллиардер Илон Маск обратился к окружному судье США Ивонну Гонсалесу Роджерсу в Окленде с просьбой вынести предварительный судебный запрет, который блокирует преобразование OpenAI в коммерческую структуру.
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В своем письме Meta заявила, что поддерживает усилия Маска представлять интересы общественности при решении вопроса о том, будет ли OpenAI разрешено стать коммерческой компанией, добавляется в сообщении WSJ.
«Хотя наша работа продолжается, поскольку мы продолжаем консультироваться с независимыми финансовыми и юридическими консультантами, любая потенциальная реструктуризация гарантирует, что некоммерческая организация продолжит существовать и процветать, а также получит полную стоимость своей текущей доли в коммерческой структуре OpenAI с расширенными возможностями для выполнения своей миссии», — сказал Брет Тейлор, глава OpenAI, в своем заявлении.
По материалам:
Економічна Правда
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