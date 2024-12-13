Meta разработала ИИ-модель, которая делает движения аватаров в метавселенной более реалистичными — Finance.ua

Meta разработала ИИ-модель, которая делает движения аватаров в метавселенной более реалистичными Сегодня 22:39 — Технологии&Авто

Meta разработала ИИ-модель, которая делает движения аватаров в метавселенной более реалистичными

Компания Meta выпустила модель искусственного интеллекта под названием Meta Motivo, способную управлять движениями человекоподобных цифровых агентов, что, как ожидается, значительно улучшит опыт пользователей в метавселенной.

Meta Motivo преодолевает проблемы с контролем тела, которые часто наблюдаются у цифровых аватаров, позволяя им выполнять движения более реалистично, подобно человеческим, отмечают в компании.

Кроме того, Meta представила новую модель обучения для языковых моделей под названием Large Concept Model (LCM), которая имеет целью «отделить соображения от языкового представления».

Как объяснили в Meta, LCM существенно отличается от типичной LLM.

Среди других представленных ИИ-инструментов от Meta — технология Video Seal, позволяющая встраивать в видео скрытый водяной знак, невидимый для человеческого глаза, но отслеживаемый.

Meta также продолжает практику бесплатного предоставления разработчикам доступа к своим моделям ИИ, считая, что открытый подход будет способствовать созданию лучших инструментов для своих сервисов.

Напомним, ранее Meta закрыла свою платформу для бизнес-коммуникации Workplace, чтобы сосредоточиться на работе с искусственным интеллектом и технологиями метавселенной.

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