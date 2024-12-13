Meta разработала ИИ-модель, которая делает движения аватаров в метавселенной более реалистичными — Finance.ua
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Meta разработала ИИ-модель, которая делает движения аватаров в метавселенной более реалистичными

Технологии&Авто
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Meta разработала ИИ-модель, которая делает движения аватаров в метавселенной более реалистичными
Meta разработала ИИ-модель, которая делает движения аватаров в метавселенной более реалистичными
Компания Meta выпустила модель искусственного интеллекта под названием Meta Motivo, способную управлять движениями человекоподобных цифровых агентов, что, как ожидается, значительно улучшит опыт пользователей в метавселенной.
Meta Motivo преодолевает проблемы с контролем тела, которые часто наблюдаются у цифровых аватаров, позволяя им выполнять движения более реалистично, подобно человеческим, отмечают в компании.
Meta разработала ИИ-модель, которая делает движения аватаров в метавселенной более реалистичными
Кроме того, Meta представила новую модель обучения для языковых моделей под названием Large Concept Model (LCM), которая имеет целью «отделить соображения от языкового представления».
Как объяснили в Meta, LCM существенно отличается от типичной LLM.
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Среди других представленных ИИ-инструментов от Meta — технология Video Seal, позволяющая встраивать в видео скрытый водяной знак, невидимый для человеческого глаза, но отслеживаемый.
Meta также продолжает практику бесплатного предоставления разработчикам доступа к своим моделям ИИ, считая, что открытый подход будет способствовать созданию лучших инструментов для своих сервисов.
Напомним, ранее Meta закрыла свою платформу для бизнес-коммуникации Workplace, чтобы сосредоточиться на работе с искусственным интеллектом и технологиями метавселенной.
По материалам:
Ain.Ua
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