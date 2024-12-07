Meta инвестирует более $10 млрд в прокладку подводного интернет-кабеля — Finance.ua

Meta инвестирует более $10 млрд в прокладку подводного интернет-кабеля 07.12.2024, 01:07 — Технологии&Авто

Meta инвестирует более $10 млрд в прокладку подводного интернет-кабеля

Meta планирует построить новый крупный оптоволоконный подводный кабель, который охватит весь мир. Его протяженность составит более 40 000 километров. В настоящее время проект с предполагаемой стоимостью более 10 миллиардов долларов находится на начальной стадии разработки.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники.

Читайте также Евросоюз оштрафовал Meta почти на €800 млн

Meta, которая, вероятно, будет единственным владельцем и пользователем этого подводного кабеля, как прогнозируют, расскажет об этом проекте публично в начале 2025 года.

Согласно текущему плану, кабель будет проложен от восточного побережья США до Индии через Южную Африку, а затем до западного побережья США от Индии через Австралию, образуя рисунок на карте в виде буквы W.

Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, является вторым по величине источником использования Интернета во всем мире.

Читайте также Bitcoin обогнал компанию Meta по капитализации

На ее продукты приходятся 10% всего фиксированного и 22% всего мобильного трафика.

Инвестиции Meta в искусственный интеллект могут еще больше увеличить это использование, и компания хочет убедиться, располагает надежной инфраструктурой для поддержки этого бизнеса.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.