Евросоюз оштрафовал Meta почти на €800 млн — Finance.ua

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Евросоюз оштрафовал Meta почти на €800 млн

Фондовый рынок
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Евросоюз оштрафовал Meta почти на €800 млн
Евросоюз оштрафовал Meta почти на €800 млн
Европейская комиссия оштрафовала Meta на 797,72 млн евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
«Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta на 797,72 миллиона евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. Компания признана виновной в привязке сервиса объявлений Facebook Marketplace к социальной сети Facebook и в применении несправедливых условий торговли к другим поставщикам сервисов объявлений», — говорится в сообщении Еврокомиссии.
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Напомним, Meta — американская транснациональная технологическая компания. Флагманским продуктом компании является социальная сеть Facebook. Соцсеть также предлагает услугу доски с онлайн-объявлениями под названием Facebook Marketplace, где пользователи могут покупать и продавать товары.
Расследование Комиссии показало, что Meta незаконно привязывает Facebook Marketplace к личной социальной сети Facebook. Это означает, что все пользователи Facebook автоматически получают доступ к Facebook Marketplace и регулярно взаимодействуют с ним, хотят они этого или нет.
Комиссия также пришла к выводу, что конкуренты Facebook Marketplace могут быть ограничены в своих возможностях, поскольку такая связь дает ему существенное преимущество в распространении среди пользователей, с чем конкуренты не могут сравниться.
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Комиссия обязала Meta прекратить такое поведение и воздерживаться от повторения нарушения или применения практик с эквивалентной целью или эффектом в будущем.
Определяя размер штрафа, Комиссия учла продолжительность и серьезность нарушения, а также оборот Facebook Marketplace, касающийся этих нарушений и определяющий базовую сумму штрафа. Кроме того, был учтен общий оборот Meta, чтобы обеспечить достаточный сдерживающий эффект для компании с такими значительными ресурсами.
Напомним, в сентябре ЕС оштрафовал Meta на 91 миллион евро за неумышленное хранение паролей некоторых пользователей без защиты или шифрования.
По материалам:
Діло
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