Meta создаст уникальную роботизированную руку с «ощущением прикосновения» — Finance.ua
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Meta создаст уникальную роботизированную руку с «ощущением прикосновения»

Технологии&Авто
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Meta создаст уникальную роботизированную руку с «ощущением прикосновения»
Meta создаст уникальную роботизированную руку с «ощущением прикосновения»
Корпорация Meta анонсировала совместную работу с производителем датчиков GelSight и Wonik Robotics. Партнерство нацелено на создание новых тактильных датчиков и роботизированной руки, способных «ощущать» прикосновения.
Проект направлен на продвижение исследований в сфере ИИ и робототехники. Как заявили представители Meta, тактильные устройства помогут роботам и системам искусственного интеллекта лучше понимать и моделировать физический мир.
Центральной частью разработки стал датчик Digit 360 — «тактильный кончик пальца», оцифровывающий прикосновения с помощью встроенного ИИ-чипа и 18 сенсорных функций.
Датчик фиксирует механические, температурные и химические конфигурации поверхности. Он будет доступен для исследователей в следующем году. Meta также приняла заявки на ранний доступ к этому устройству для исследовательских проектов.
Вместе с Wonik Robotics Meta развивает новое поколение роботизированной руки Allegro Hand, интегрированной с тактильными датчиками Digit 360. Она также будет оборудована системой управления для передачи данных на главный компьютер.
Allegro Hand позволит роботам более точно анализировать физические объекты и будет доступна исследователям с 2024 года.
По материалам:
Cryptonews
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