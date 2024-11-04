Meta создаст уникальную роботизированную руку с «ощущением прикосновения» — Finance.ua

Meta создаст уникальную роботизированную руку с «ощущением прикосновения» Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

Meta создаст уникальную роботизированную руку с «ощущением прикосновения»

Корпорация Meta анонсировала совместную работу с производителем датчиков GelSight и Wonik Robotics. Партнерство нацелено на создание новых тактильных датчиков и роботизированной руки, способных «ощущать» прикосновения.

Проект направлен на продвижение исследований в сфере ИИ и робототехники. Как заявили представители Meta, тактильные устройства помогут роботам и системам искусственного интеллекта лучше понимать и моделировать физический мир.

Центральной частью разработки стал датчик Digit 360 — «тактильный кончик пальца», оцифровывающий прикосновения с помощью встроенного ИИ-чипа и 18 сенсорных функций.

Датчик фиксирует механические, температурные и химические конфигурации поверхности. Он будет доступен для исследователей в следующем году. Meta также приняла заявки на ранний доступ к этому устройству для исследовательских проектов.

Вместе с Wonik Robotics Meta развивает новое поколение роботизированной руки Allegro Hand, интегрированной с тактильными датчиками Digit 360. Она также будет оборудована системой управления для передачи данных на главный компьютер.

Allegro Hand позволит роботам более точно анализировать физические объекты и будет доступна исследователям с 2024 года.

Cryptonews По материалам:

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