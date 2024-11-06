Bitcoin обогнал компанию Meta по капитализации — Finance.ua

Bitcoin обогнал компанию Meta по капитализации
На фоне скачка курса капитализация Bitcoin достигла $1,46 трлн. Благодаря этому актив поднялся в рейтинге на девятую позицию, оставив позади компанию Meta, согласно Companies Market Cap.
За последние 24 часа капитализация актива выросла на 6,5%, по данным TradingView. Это обусловлено стремительным скачком курса, благодаря которому первая криптовалюта обновила исторический максимум.
Как видим, следующая в рейтинге нефтяная компания Saudi Aramco с показателем в $1,7 трлн.
Bitcoin обходит Meta по капитализации не в первый раз. Это также произошло в январе 2024 года, что было предопределено началом торгов акциями спотовых ETF на базе первой криптовалюты.
Также актив в определенный момент обошел серебро. Это было в марте 2024 года, когда объем торгов по спотовым Bitcoin-ETF существенно вырос. Тогда первая криптовалюта поднялась на восьмую позицию в рейтинге.
Текущий рост обусловлен президентскими выборами в США. Но лидирует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который неоднократно поддерживал криптовалютную отрасль.
В частности, он пообещал уволить главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслеру, сделать Bitcoin резервным активом и поддерживать инновации в этой области.
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