Bitcoin обновил исторический максимум на фоне выборов в США — Finance.ua

Bitcoin обновил исторический максимум на фоне выборов в США
Криптовалюта Bitcoin, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал легализовать, выросла более чем на 9%, обновив исторический рекорд в 74 тысячи долларов.
По состоянию на 8:50 Bitcoin стоит уже 74,7 тысяч долларов, пишет CoinDesk. Капитализация криптовалюты составляла 1,48 трлн долларов.
В то же время вторая по капитализации криптовалюта Etherum в настоящее время выросла на 7,09% до 2,58 тысячи долларов.
Курс криптовалют к доллару
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