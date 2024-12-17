ChatGPT Search теперь доступен всем пользователям: OpenAI бросает вызов Google — Finance.ua
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ChatGPT Search теперь доступен всем пользователям: OpenAI бросает вызов Google

Технологии&Авто
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ChatGPT Search теперь доступен всем пользователям: OpenAI бросает вызов Google
ChatGPT Search теперь доступен всем пользователям: OpenAI бросает вызов Google
OpenAI объявила, что функция интернет-поиска ChatGPT Search стала доступна всем пользователям чат-бота, независимо от подписки.
Теперь возможность искать через Интернет через ChatGPT есть как в мобильных приложениях, так и на вебсайте chat.com.
OpenAI также заявила, что пользователи могут установить ChatGPT Search в качестве поисковой системы по умолчанию в своих веб-браузерах. Это важный шаг, который делает OpenAI серьезным конкурентом Google на рынке онлайн-поиска.
Благодаря такой интеграции ChatGPT Search становится универсальным инструментом быстрого получения информации, что может изменить привычки пользователей при поиске в интернете.
Это объявление стало частью 12-дневной серии запусков продуктов от OpenAI. Среди других новинок компании уже представлены премиум-подписка ChatGPT Pro и инструмент для создания видео на основе ИИ под названием Sora.
Напомним, в конце октября OpenAI представила поиск ChatGPT, «позволяющий получать современные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники». Компания пообещала предоставлять наилучшие результаты поискового запроса вместо необходимости самостоятельного изучения множества источников в рамках традиционного поиска.
По материалам:
ITsider.
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