Meta разрабатывает три новые модели умных очков и может выпустить свою первую настоящую AR-гарнитуру уже в 2027 году — Finance.ua

Meta разрабатывает три новые модели умных очков и может выпустить свою первую настоящую AR-гарнитуру уже в 2027 году Сегодня 03:43 — Технологии&Авто

Meta разрабатывает три новые модели умных очков и может выпустить свою первую настоящую AR-гарнитуру уже в 2027 году

Meta обновляет свои популярные смарт-очки и работает над разработкой новых носимых устройств, таких как часы и наушники с камерой, а также продолжает встраивать функции искусственного интеллекта в большее количество продуктов.

Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с работой компании.

По словам инсайдеров, в текущем году компания планирует разработать умные очки для спортсменов под брендом Oakley. Подразделение Reality Labs, которое разрабатывает устройства, также планирует выпустить новые очки высокого класса со встроенным дисплеем в 2025 году.

Другие разрабатываемые продукты будут конкурировать со смарт-часами и наушниками AirPods от Apple Inc. Также компания продвинулась в разработке своего первого настоящего продукта дополненной реальности, который будет выпущен примерно в 2027 году.

Сейчас Meta продает очки Ray-Ban, в которые встроены камеры, микрофоны и другие технологии. Хотя они не являются устройством дополненной реальности, т. е. таким, которое накладывает данные и изображения на реальную картину мира, очки могут фотографировать, анализировать окружающую среду, воспроизводить музыку и отвечать на звонки.

Эта линейка продуктов под кодовым названием Supernova будет расширяться тремя путями. Во-первых, компания планирует вывести очки Ray-Ban на новые рынки. Во-вторых, Meta расширяет свою технологию умных очков на другие модные бренды, принадлежащие партнеру Luxottica Group SA. Это, в частности, новая версия под названием Supernova 2, базирующаяся на очках Sphaera от Oakley. Этот комплект предназначен для велосипедистов и других спортсменов, а его камера будет размещена в центре кадров.

Другая новая модель называется Hypernova. Этот продукт станет еще одним шагом к настоящей дополненной реальности, предоставляя пользователям возможность запускать простые программные приложения, просматривать уведомления и фотографии, сделанные устройством. Как сообщается, более продвинутый набор функций будет стоить дороже; источники сообщили, что прогнозируемая цена — $1000.

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Кроме этих умных очков, Meta также разрабатывает AR-продукт под названием Orion, не получивший коммерческого выпуска. Компания планирует запустить другую версию уже в 2027 году. Этот продукт имеет кодовое название Artemis, и источники сообщили, что этот прототип очков не такой тяжелый, как Orion, и более совершенный.

Meta также разрабатывает наручной ремешок, с помощью которого можно будет управлять своими умными очками. Большинство моделей компании имеют элементы управления на виске, но запястный вариант будет похож на используемый для прототипа Orion.

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