Meta планирует уволить 5% своих «наименее эффективных» сотрудников — Finance.ua

Meta планирует уволить 5% своих «наименее эффективных» сотрудников Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

Meta планирует уволить 5% своих «наименее эффективных» сотрудников

Компания Meta сообщила, что уволит около 5% своих сотрудников, которые «наименее эффективны». Заменить их планируют до конца года.

Об этом пишет CNN

По состоянию на сентябрь 2024 г. в компании насчитывалось 72 000 работников. Следовательно, увольнение может затронуть около 3 600 из них.

«Я решил повысить планку управления эффективностью и быстрее увольнять неэффективных сотрудников», — сообщил гендиректор Meta Марк Цукерберг во внутренней служебной записке, о которой первым сообщил Bloomberg

Отмечается, что обычно Meta увольняет сотрудников, которые в течение года не оправдали ожиданий. Сейчас компания планирует провести самое масштабное сокращение.

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Сообщение сделано в период потрясений и изменения политики на платформе. Две недели назад компания заменила своего главного политического руководителя известным республиканцем.

На прошлой неделе Meta объявила, что прекращает программы проверки фактов в США и меняет политику относительно поведения, разжигающего вражду, разрешив некоторые новые типы контента, которые ранее были запрещены.

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