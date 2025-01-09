Компанию Meta оштрафовали на €251 миллион за утечку данных пользователей Facebook — Finance.ua

Компанию Meta оштрафовали на €251 миллион за утечку данных пользователей Facebook Сегодня 05:00 — Фондовый рынок

Компанию Meta оштрафовали на €251 миллион за утечку данных пользователей Facebook

Европейский Союз наложил на владельца Facebook, компанию Meta, штрафы на общую сумму 251 миллион евро после расследования утечки данных в соцсети в 2018 году, в результате которого были раскрыты миллионы аккаунтов.

Об этом сообщает Euronews

Комиссия по защите данных, расположенная в Ирландии, наложила штрафы после завершения расследования утечки данных, когда хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей, воспользовавшись ошибками в коде платформы, что позволило им украсть цифровые ключи, известные как «токены доступа».

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Надзорный орган вынес выговоры и «административные штрафы» на сумму 251 миллион евро после того, как выявил многочисленные нарушения правил Общего регламента защиты данных.

Meta заявила, что обжалует это решение.

«Это решение касается инцидента 2018 года. Мы приняли незамедлительные меры для решения проблемы, как только ее обнаружили», — говорится в заявлении Meta. В то же время в компании заверили, что «активно проинформировали людей, которых это коснулось».

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Когда компания впервые сообщила о проблеме, Facebook заявил, что пострадали 50 миллионов аккаунтов пользователей. Впрочем, по данным надзорного органа, фактическое количество составляло около 29 миллионов, в том числе 3 миллиона в Европе.

Компания заявила, что после обнаружения ошибки предупредила ФБР и регуляторные органы в США и Европе.

Взлом затронул три разных бага в функции Facebook «Посмотреть как», что позволяет людям видеть, как их профили выглядят для других. Злоумышленники использовали уязвимость, чтобы похитить токены доступа из аккаунтов людей, профили которых появлялись в поисковой выдаче с помощью этой функции.

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