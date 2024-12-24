Ирландия оштрафовала Meta за разглашение персональных данных пользователей — Finance.ua

Ирландия оштрафовала Meta за разглашение персональных данных пользователей 24.12.2024, 00:16 — Технологии&Авто

Ирландия оштрафовала Meta за разглашение персональных данных пользователей

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала компанию Meta на 251 миллион евро за нарушение персональных данных около 29 миллионов пользователей Facebook по всему миру.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает DPC.

Нарушение, о котором стало известно еще в сентябре 2018 года, касается таких персональных данных пользователей Facebook, как полное имя, адрес электронной почты, номер телефона, место работы, дата рождения и т. д.

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Расследование Meta выявило, что нарушение возникло из-за использования несанкционированных третьих лиц токенов (идентификаторов) пользователей в соцсети.

Комиссия по защите данных Ирландии приняла во внимание то, что Meta исправила нарушения, но в своем решении подчеркнула, что нарушение повлекло за собой «серьезный риск злоупотребления».

Ожидается, что Meta подаст апелляцию на это решение.

В общей сложности регулятор Ирландии наложил на американскую компанию штрафы на сумму 2,8 млрд евро, но фактически были взыскать лишь 17 млн ​​евро, потому что остальные Meta еще оспаривают в судах.

Ранее Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи обязала Meta Platforms уплатить 21,62 миллиарда вон (15,67 млн ​​долларов) штрафа. Компанию поймали на том, что она собирала конфиденциальные данные пользователей и передавала их рекламодателям.

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