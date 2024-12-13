Meta передала 1 миллион долларов на инаугурацию Трампа — Finance.ua

Meta передала 1 миллион долларов на инаугурацию Трампа Сегодня 18:36

Meta передала 1 миллион долларов на инаугурацию Трампа

Компания Meta Platforms, которой принадлежит Facebook и Instagram, пожертвовала 1 миллион долларов в инаугурационный фонд новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Это подтвердил представитель компании Reuters

Впервые об этом сообщила газета The Wall Street Journal, отметив, что это пожертвование является отходом от предыдущей практики генерального директора Марка Цукерберга и компании Meta. Цукерберг ранее в интервью для СМИ отказался поддержать Дональда Трампа или Джо Байдена на нынешних выборах (до того, как Байден ушел в отставку с должности кандидата от Демократической партии и был заменен на Камалу Гаррис).

Однако генеральный директор-миллиардер отреагировал на покушение на Трампа 13 июля, назвав это «одной из самых ужасных вещей, которые я когда-либо видел в своей жизни».

Цукерберг встретился с Трампом после выборов в конце ноября, по данным New York Times, и эта встреча, по словам газеты, являлась последней попыткой руководителя Meta установить положительную связь с Трампом.

После президентских выборов 2020 года у Трампа и Цукерберга были напряженные отношения. В частности, новоизбранный президент обвинил Meta в подавлении контента относительно выборов в США в 2020 году.

После беспорядков в Капитолии в январе 2021 года Meta приостановила действие аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram примерно на два года.

Укрінформ По материалам:

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