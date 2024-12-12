Трамп стал «человеком года» по версии журнала Time — Finance.ua
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Трамп стал «человеком года» по версии журнала Time

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Трамп стал «человеком года» по версии журнала Time
Трамп стал «человеком года» по версии журнала Time
Американский журнал Time объявил «Человеком года 2024» нового президента США Дональда Трампа.
В Time подчеркнули, что политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории.
«Его первый срок закончился позором, когда его попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США. Большинство партийных чиновников его избегали, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года на фоне многочисленных уголовных расследований. Чуть больше чем за год Трамп очистил поле республиканцев, выиграв одни из самых быстрых президентских праймериз в истории», — отметили в материале.
В ходе всеобщих выборов политик также провел шесть недель в зале суда Нью-Йорка, став первым экс-президентом, осужденным за преступление, однако это не повлияло на его поддержку, напомнили в издании.
«Пуля убийцы пролетела мимо его черепа менее чем в дюйме на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в июле. За следующие четыре месяца он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов, победил во всех семи „колеблющихся“ штатах, и стал первым республиканцем, победившим по результатам всенародного голосования за 20 лет. Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так», — подчеркнули в статье, которую посвятили новоизбранному президенту.
По материалам:
УНІАН
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