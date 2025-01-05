Ray-Ban Meta выпустит смарточки со встроенным дисплеем в 2025 году — Finance.ua

Ray-Ban Meta выпустит смарточки со встроенным дисплеем в 2025 году Сегодня 02:04 — Технологии&Авто

Ray-Ban Meta выпустит смарточки со встроенным дисплеем в 2025 году

В новом поколении смарточков Ray-Ban Meta может появиться встроенный дисплей. Гаджет выйдет в продажу в 2025 году.

Об этом сообщает Financial Times.

Читайте также Google разрабатывает умные очки со встроенным ИИ

У Meta уже есть проект AR-очков под названием Orion. Поэтому компания не планирует избавляться от концепции простоты и минимализма в нынешнем поколении Ray-Ban.

Какими будут новые очки Ray-Ban

Дисплей не будет занимать всю поверхность стекла, а только какую-то часть. Вероятно, он будет использоваться для вывода уведомлений и сообщений от виртуального ассистента Meta.

Одним из ключевых факторов успеха очков Ray-Ban Meta за $300 стало их удобство в использовании.

Добавление полноценной дополненной реальности с экраном не изменит основную концепцию устройства, но может существенно повысить его цену.

Первые очки Ray-Ban Meta вышли в продажу в 2021 году, но не стали слишком популярными.

Зато второе поколение, появившееся в октябре 2023 года, за несколько месяцев превзошло продажи предыдущей модели за два года. Кстати, в 2024 году поставки смарточков на глобальном рынке выросли на 73%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.