Ray-Ban Meta выпустит смарточки со встроенным дисплеем в 2025 году — Finance.ua
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Ray-Ban Meta выпустит смарточки со встроенным дисплеем в 2025 году

Технологии&Авто
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Ray-Ban Meta выпустит смарточки со встроенным дисплеем в 2025 году
Ray-Ban Meta выпустит смарточки со встроенным дисплеем в 2025 году
В новом поколении смарточков Ray-Ban Meta может появиться встроенный дисплей. Гаджет выйдет в продажу в 2025 году.
Об этом сообщает Financial Times.
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Какими будут новые очки Ray-Ban

Дисплей не будет занимать всю поверхность стекла, а только какую-то часть. Вероятно, он будет использоваться для вывода уведомлений и сообщений от виртуального ассистента Meta.
Одним из ключевых факторов успеха очков Ray-Ban Meta за $300 стало их удобство в использовании.
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Первые очки Ray-Ban Meta вышли в продажу в 2021 году, но не стали слишком популярными.
Зато второе поколение, появившееся в октябре 2023 года, за несколько месяцев превзошло продажи предыдущей модели за два года. Кстати, в 2024 году поставки смарточков на глобальном рынке выросли на 73%.
По материалам:
mezha.media
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