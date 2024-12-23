Google разрабатывает умные очки со встроенным ИИ — Finance.ua

Google разрабатывает умные очки со встроенным ИИ
Google возвращается к идее создания смарточков.
Об этом сообщает The Verge, ссылаясь на менеджера по продуктам Google Deep Mind Бибо Сюй.
Компания тестирует нового ИИ-агента Project Astra на прототипах очков.
«Небольшая группа будет тестировать Project Astra на прототипе очков, который, как мы считаем, является одним из самых мощных и интуитивно понятных форм-факторов для испытания такого рода ИИ», — говорит Сюй.
Компания пока не заявила открыто о планах выпуска потребительского продукта, но это остается возможным.
Согласно сообщениям, тестировщики будут вовлечены в программу Trusted Tester, хотя не все тесты будут проходить на этих прототипах очков. Например, некоторые получат доступ к Project Astra на смартфонах Pixel 9.
Google также запатентовала новую модель умных очков. Патент был обнаружен 10 декабря 2024 года. Очки, как сообщается, оснащены дисплеем, динамиком и технологией отслеживания движения глаз.
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