Google разрабатывает умные очки со встроенным ИИ — Finance.ua

Google разрабатывает умные очки со встроенным ИИ Сегодня 03:07 — Технологии&Авто

Google разрабатывает умные очки со встроенным ИИ

Google возвращается к идее создания смарточков.

Об этом сообщает The Verge, ссылаясь на менеджера по продуктам Google Deep Mind Бибо Сюй.

Компания тестирует нового ИИ-агента Project Astra на прототипах очков.

«Небольшая группа будет тестировать Project Astra на прототипе очков, который, как мы считаем, является одним из самых мощных и интуитивно понятных форм-факторов для испытания такого рода ИИ», — говорит Сюй.

Компания пока не заявила открыто о планах выпуска потребительского продукта, но это остается возможным.

Согласно сообщениям, тестировщики будут вовлечены в программу Trusted Tester, хотя не все тесты будут проходить на этих прототипах очков. Например, некоторые получат доступ к Project Astra на смартфонах Pixel 9.

Google также запатентовала новую модель умных очков. Патент был обнаружен 10 декабря 2024 года. Очки, как сообщается, оснащены дисплеем, динамиком и технологией отслеживания движения глаз.

ElitExpert По материалам:

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