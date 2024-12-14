Samsung разрабатывает собственные смарт-очки: инсайдер рассказал, как они могут выглядеть — Finance.ua

Samsung разрабатывает собственные смарт-очки: инсайдер рассказал, как они могут выглядеть 14.12.2024, 00:07 — Технологии&Авто

Samsung разрабатывает собственные смарт-очки: инсайдер рассказал, как они могут выглядеть

Samsung готовит свои очки дополненной реальности. Аксессуар не будет похож на Apple Vision Pro. Вместо этого компания адаптирует технологии очков Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Об этом сообщает инсайдер Jukanlosreve.

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«Эксклюзив: первое устройство дополненной реальности от Samsung не будет оснащено дисплеем, как и очки Ray-Ban от Meta. Это связано с тем, что технология микросветодиодов еще несовершенная».

Samsung планирует развивать технологию микросветодиодов и представить первый продукт с их использованием уже в 2026 году, такой ​​же стратегии придерживается и Meta, сообщает Jukanlosreve:

«Samsung планирует выпустить свои AR-устройства второго или третьего поколения с микросветодиодами в 2026 году. Ожидается, что Meta также выпустит AR-устройства с микросветодиодами примерно в то же время».

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Официальный анонс очков дополненной реальности от Samsung должен пройти 23 января на конференции, посвященной Samsung Galaxy S25.

УНІАН По материалам:

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