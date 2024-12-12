Samsung готовит к выпуску ударопрочный смартфон Galaxy XCover 8 Pro — Finance.ua

Samsung готовит к выпуску ударопрочный смартфон Galaxy XCover 8 Pro Сегодня 02:16 — Фондовый рынок

Батарея для его преемника, который будет называться Samsung Galaxy XCover8 Pro, была недавно сертифицирована в Safety Korea, и опубликованы ее фото и детали.

Аккумулятор с кодом EB-BG766GBY имеет номинальную емкость 4265 мАч и типовую емкость 4350 мАч, что эквивалентно 16.88 Вт·u. Для сравнения, у Galaxy XCover7 была батарея меньшего размера — 4050 мАч (типичная емкость 15.59 Вт·ч). Батарея изготовлена ​​компанией Amperex Technology Limited (ATL).

Последний смартфон серии XCover Pro вышел в 2022 году. Он отличался рядом преимуществ, таких как экран с частотой обновления 120 Гц, ультраширокая камера, улучшенная передняя камера и сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что XCover8 Pro получит аналогичные, а, может быть, и дополнительные обновления по сравнению с базовыми моделями серии.

Пока нет информации, когда Samsung планирует представить XCover8 Pro. Galaxy XCover6 Pro был выпущен в июне 2022 года, а XCover7 — в январе 2024 года, поэтому логичным предположением будет то, что XCover8 Pro может выйти в первой половине 2025 года.

iLenta По материалам:

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