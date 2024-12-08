В январе следующего года Samsung представит умные XR-очки — Finance.ua

В январе следующего года Samsung представит умные XR-очки Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

В январе следующего года Samsung представит умные XR-очки

Samsung может представить свои умные XR-очки типа Meta Ray-Ban уже в январе 2025 года, вместе со смартфонами серии Galaxy S25.

Об этом сообщает корейское издание Yonhap News.

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Во время презентации будет показан прототип очков расширенной реальности, которые будут похожи на любую другую пару обычных солнцезащитных очков и весят около 50 граммов.

Сообщается, что Samsung работает с Google и Qualcomm над этим прототипом.

Какие функции будут иметь очки

Новые очки будут иметь функцию распознавания жестов, функцию распознавания лиц и интеграцию с Google Gemini.

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Также очки будут работать на специальной версии Android и будут поддерживать бесконтактную оплату.

Кроме того, Samsung планирует запуск отдельной платформы для дополненной реальности в декабре 2024 года.

Эта платформа позволит разработчикам создавать собственные программы и программное обеспечение для очков.

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Корейское издание сообщает, что новые очки не появятся в продаже сразу после Unpacked.

Вместо этого Samsung представит лишь их концепт или, возможно, готовый прототип. Финальный продукт поступит в продажу в третьем квартале 2025 года.

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