В январе следующего года Samsung представит умные XR-очки — Finance.ua
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В январе следующего года Samsung представит умные XR-очки

Технологии&Авто
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В январе следующего года Samsung представит умные XR-очки
В январе следующего года Samsung представит умные XR-очки
Samsung может представить свои умные XR-очки типа Meta Ray-Ban уже в январе 2025 года, вместе со смартфонами серии Galaxy S25.
Об этом сообщает корейское издание Yonhap News.
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Во время презентации будет показан прототип очков расширенной реальности, которые будут похожи на любую другую пару обычных солнцезащитных очков и весят около 50 граммов.
Сообщается, что Samsung работает с Google и Qualcomm над этим прототипом.

Какие функции будут иметь очки

Новые очки будут иметь функцию распознавания жестов, функцию распознавания лиц и интеграцию с Google Gemini.
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Также очки будут работать на специальной версии Android и будут поддерживать бесконтактную оплату.
Кроме того, Samsung планирует запуск отдельной платформы для дополненной реальности в декабре 2024 года.
Эта платформа позволит разработчикам создавать собственные программы и программное обеспечение для очков.
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Корейское издание сообщает, что новые очки не появятся в продаже сразу после Unpacked.
Вместо этого Samsung представит лишь их концепт или, возможно, готовый прототип. Финальный продукт поступит в продажу в третьем квартале 2025 года.
По материалам:
mezha.media
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