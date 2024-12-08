В январе следующего года Samsung представит умные XR-очки — Finance.ua

В январе следующего года Samsung представит умные XR-очки
Samsung может представить свои умные XR-очки типа Meta Ray-Ban уже в январе 2025 года, вместе со смартфонами серии Galaxy S25.
Об этом сообщает корейское издание Yonhap News.
Во время презентации будет показан прототип очков расширенной реальности, которые будут похожи на любую другую пару обычных солнцезащитных очков и весят около 50 граммов.
Сообщается, что Samsung работает с Google и Qualcomm над этим прототипом.
Какие функции будут иметь очки
Новые очки будут иметь функцию распознавания жестов, функцию распознавания лиц и интеграцию с Google Gemini.
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Также очки будут работать на специальной версии Android и будут поддерживать бесконтактную оплату.
Кроме того, Samsung планирует запуск отдельной платформы для дополненной реальности в декабре 2024 года.
Эта платформа позволит разработчикам создавать собственные программы и программное обеспечение для очков.
Корейское издание сообщает, что новые очки не появятся в продаже сразу после Unpacked.
Вместо этого Samsung представит лишь их концепт или, возможно, готовый прототип. Финальный продукт поступит в продажу в третьем квартале 2025 года.
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