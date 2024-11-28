Samsung Galaxy S25 Ultra: в сети появилось первое видео будущего флагмана — Finance.ua

Samsung Galaxy S25 Ultra: в сети появилось первое видео будущего флагмана Сегодня 06:18 — Фондовый рынок

Пользователь Reddit поделился видео , которое показывает неанонсированный смартфон Samsung — это, вероятно, флагман Galaxy S25 Ultra. Видео, которое стало доступным благодаря инсайдеру @UniverseIce, дает представление о дизайне и некоторых характеристиках нового смартфона. Это может быть одним из самых ожидаемых релизов 2025 года.

По предварительной информации, в новом Galaxy S25 Ultra — плоский дизайн, что предположительно станет серьезным изменением для линейки флагманов Samsung. Кнопки питания и регулировка громкости расположены на правой боковой грани, что является привычной особенностью смартфонов компании. Камеры на задней панели выполнены в традиционном стиле Samsung, хорошо знакомом пользователям серии Galaxy.

Согласно утечкам, новый Galaxy S25 Ultra получит 6,9-дюймовый дисплей, подобный тому, что используется в iPhone 16 Pro Max. Однако благодаря более тонким рамкам, смартфон должен быть короче и уже своего конкурента. Это позволит пользователям получить максимальное экранное пространство при более компактных размерах устройства.

Смартфон будет работать на мощном процессоре Snapdragon 8 Elite, что обещает высокие показатели производительности. Что касается батареи, она будет иметь емкость 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Отдельно стоит отметить основную камеру с разрешением 200 МП — это делает Galaxy S25 Ultra одним из лидеров на рынке смартфонов по возможностям съемки.

Согласно последним утечкам, релиз нового флагмана Samsung, включая Galaxy S25 Ultra, ожидается в январе 2025 года. Это значит, что Samsung готовится представить новинку в самом начале года, чтобы продолжить лидерство в сегменте флагманских смартфонов.

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