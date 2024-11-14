Samsung готовит к выпуску смартфон со съемным аккумулятором — Finance.ua

Samsung готовит к выпуску смартфон со съемным аккумулятором Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

Samsung готовит к выпуску смартфон со съемным аккумулятором

Samsung готовит к выпуску новую модель в линейке Galaxy XCover, которая, скорее всего, будет называться Galaxy XCover8 Pro.

Об этом пишет 91Mobiles.

По данным Индийского бюро сертификации (BIS), смартфон с номером модели SM-G766B должен быть оборудован съемной батареей, которая сохранит полезную функцию предшественников серии. Учитывая, что XCover7 был SM-G556B, а XCover6 Pro — SM-G736B, новый номер модели логически указывает на XCover8 Pro.

Мощная линейка среднего класса от Samsung дебютировала в Индии с Galaxy XCover 7 в феврале этого года. Теперь ожидается, что южнокорейский бренд объявит о преемнике Galaxy XCover 6 Pro, выпущенном в 2022 году, но не в этой стране.

Это также увеличит линейку XCover. Аккумулятор следующего поколения Galaxy XCover 8 Pro был подмечен на сайте сертификации Бюро индийских стандартов (BIS).

Это намекает на возможное появление устройства на рынке в ближайшем будущем. Напомним, XCover 7 был запущен в Индии после своего дебюта на мировых рынках.

Samsung Galaxy XCover 8 Pro получит обновления и улучшения по сравнению с XCover 6 Pro. Линейка XCover южнокорейского бренда уже известна своей прочностью и сертификатами военного уровня. Точные характеристики устройства следующего поколения остаются в тайне.

Характеристики Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Дисплей: Galaxy XCover 6 Pro имеет 6,6-дюймовый FHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц. Он оснащен Gorilla Glass Victus+ и повышенной чувствительностью к прикосновению.

Прочность: Имеет класс защиты IP68, а также сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H. Весит 235 граммов и имеет программируемую кнопку «Нажми и говори».

Процессор, оперативная память и хранилище: XCover 6 Pro оснащен процессором Snapdragon 778G в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор: Устройство оснащено аккумуляторной батареей емкостью 4050 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

XCover 6 Pro имеет основной датчик на 50 МП вместе с ультраширокоугольным модулем на 8 МП. Имеется передняя камера для селфи на 13 МП.

Связь и ПО: Есть поддержка 5G, порт USB-C и разъем для наушников. Телефон работает на Android 12.

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