Samsung разрабатывает очки расширенной реальности — Finance.ua

Samsung разрабатывает очки расширенной реальности
Компания Samsung готовится к выпуску очков расширенной реальности. Они ожидаются уже в 2025 году.
Об этом сообщает Gizmochina.
Известно, что XR-очки Samsung разработаны совместно с компанией Google и будут иметь общие характеристики с очками Ray-Ban Meta.
Что известно об XR-очках Samsung
Будущие XR-очки Samsung будут иметь чип Qualcomm AR1, это тот же процессор, которым оснащены очки Ray-Ban Meta.
Очки будут иметь камеру 12 МП. Оснащены очки Samsung будут аккумулятором емкостью 155 мАч, похожий установлен в очках Ray-Ban.
Вес очков Samsung будет составлять 50 г, это на несколько граммов больше очков Ray-Ban.
Оснащены XR-очки Samsung будут искусственным интеллектом. Они будут способны распознавать QR-коды, напоминать о делах, переводить текст, распознавать лица и жесты. Для этого очки будут использовать Google Gemini AI.
Известно, что компания сначала планирует выпустить 500 тыс. шт очков. Сделать это компания Samsung хочет в третьем квартале 2025 года.
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