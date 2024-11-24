Samsung разрабатывает очки расширенной реальности — Finance.ua

Samsung разрабатывает очки расширенной реальности Сегодня 02:01 — Технологии&Авто

Samsung разрабатывает очки расширенной реальности

Компания Samsung готовится к выпуску очков расширенной реальности. Они ожидаются уже в 2025 году.

Об этом сообщает Gizmochina.

Известно, что XR-очки Samsung разработаны совместно с компанией Google и будут иметь общие характеристики с очками Ray-Ban Meta.

Что известно об XR-очках Samsung

Будущие XR-очки Samsung будут иметь чип Qualcomm AR1, это тот же процессор, которым оснащены очки Ray-Ban Meta.

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Очки будут иметь камеру 12 МП. Оснащены очки Samsung будут аккумулятором емкостью 155 мАч, похожий установлен в очках Ray-Ban.

Вес очков Samsung будет составлять 50 г, это на несколько граммов больше очков Ray-Ban.

Оснащены XR-очки Samsung будут искусственным интеллектом. Они будут способны распознавать QR-коды, напоминать о делах, переводить текст, распознавать лица и жесты. Для этого очки будут использовать Google Gemini AI.

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Известно, что компания сначала планирует выпустить 500 тыс. шт очков. Сделать это компания Samsung хочет в третьем квартале 2025 года.

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