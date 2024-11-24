Samsung разрабатывает очки расширенной реальности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung разрабатывает очки расширенной реальности

Технологии&Авто
10
Samsung разрабатывает очки расширенной реальности
Samsung разрабатывает очки расширенной реальности
Компания Samsung готовится к выпуску очков расширенной реальности. Они ожидаются уже в 2025 году.
Об этом сообщает Gizmochina.
Известно, что XR-очки Samsung разработаны совместно с компанией Google и будут иметь общие характеристики с очками Ray-Ban Meta.

Что известно об XR-очках Samsung

Будущие XR-очки Samsung будут иметь чип Qualcomm AR1, это тот же процессор, которым оснащены очки Ray-Ban Meta.
Читайте также
Очки будут иметь камеру 12 МП. Оснащены очки Samsung будут аккумулятором емкостью 155 мАч, похожий установлен в очках Ray-Ban.
Вес очков Samsung будет составлять 50 г, это на несколько граммов больше очков Ray-Ban.
Оснащены XR-очки Samsung будут искусственным интеллектом. Они будут способны распознавать QR-коды, напоминать о делах, переводить текст, распознавать лица и жесты. Для этого очки будут использовать Google Gemini AI.
Читайте также
Известно, что компания сначала планирует выпустить 500 тыс. шт очков. Сделать это компания Samsung хочет в третьем квартале 2025 года.
По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.