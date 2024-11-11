Samsung Galaxy S25 Slim впервые появился на сайте сертификации — Finance.ua

Samsung Galaxy S25 Slim впервые появился на сайте сертификации 11.11.2024, 01:52 — Фондовый рынок

Samsung Galaxy S25 Slim впервые появился на сайте сертификации

Несколько дней назад стало известно, что Samsung может дополнить линейку Galaxy S25 новой моделью Galaxy S25 Slim, запуск которой должен состояться во втором квартале следующего года, а теперь предстоящая новинка впервые появляется на сайте сертификации, пишет издание GSMArena.

Что еще известно

Смартфон Samsung Galaxy S25 Slim замечен в базе данных GSMA IMEI с модельным номером «SM-S937U», судя по всему принадлежащим версии для американского рынка, тогда как международный вариант должен получить модельный номер «SM-S937».

Появление смартфона в базе данных GSMA IMEI практически подтверждает запуск новинки во втором квартале следующего года — обычно Samsung добавляет свои новые модели за шесть-семь месяцев до их официального дебюта, поэтому Galaxy S25 Slim должен быть представлен уже в апреле-мае следующего года.

В более ранних утечках сообщалось, что Galaxy S25 Slim выйдет в качестве замены FE-версии и должен стать ответом на дебют предполагаемой модели Apple iPhone 17 Slim/Air. Предполагается, что у модели будет сверхтонкий корпус, но более точной информации сейчас не предоставляется.

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itechua По материалам:

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