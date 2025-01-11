Meta исправит проблемы с обновлением для VR-шлемов Quest, которые превратили гаджет в «кирпич» — Finance.ua

Meta исправит проблемы с обновлением для VR-шлемов Quest, которые превратили гаджет в «кирпич» Сегодня 04:22 — Технологии&Авто

Meta исправит проблемы с обновлением для VR-шлемов Quest, которые превратили гаджет в «кирпич»

Компания Meta выпустила обновление софта для своих гарнитур виртуальной реальности, которое привело к их блокировке у некоторых пользователей. Сначала Meta приуменьшала проблему и отказывалась чинить пострадавшие шлемы Quest, если они не были на гарантии, но теперь в компании решили пойти навстречу пользователям.

Об этом сообщает The Verge.

Проблемный апдейт затронул гарнитуры Quest 2, Quest 3 и Quest 3S и фактически превратил их в «кирпич» (так называемый bricking, когда гаджет продолжает работать, но не способен выполнять свои функции).

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Однако 6 декабря Meta заявила, что проблемы с обновлением программного обеспечения касаются «некоторых новых устройств Quest 3S», но не упомянула ни о гарнитурах Quest 2 или 3, ни о том, о какой версии программного обеспечения идет речь, ни тогда, ни в более ранней версии нового сообщения на сайте поддержки.

Новый апдейт и мероприятия для пользователей

Компания объявила 9 декабря, что выпускает свое последнее обновление Meta Quest v71, в котором добавлены такие функции, как обновленный метод подключения виртуального дисплея рабочего стола и поддержка сквозного ввода клавиатуры в виртуальной среде.

Ранее владельцы гарнитур Quest 2 и 3 сообщали, что Meta отказала им в ремонте или замене их девайсов, пострадавших от апдейта, поскольку они не на гарантии.

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Теперь компания пишет, что хотя большинство людей сейчас могут нормально пользоваться своими гарнитурами, она активно работает над решением проблемы для всех пользователей.

Некоторые пользователи Reddit сообщают, что компания направила им по электронной почте подтверждение того, что они получают негарантийное обслуживание, а менеджер сообщества форума поддержки Meta сообщил, что служба поддержки клиентов Meta «должна иметь новые указания по поводу того, как теперь поддерживать пользователей».

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