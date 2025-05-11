ШІ vs зумери: впровадження штучного інтелекту дається більшості компаній нелегко — Finance.ua

ШІ vs зумери: впровадження штучного інтелекту дається більшості компаній нелегко Сьогодні 18:13

ШІ vs зумери: впровадження штучного інтелекту дається більшості компаній нелегко

Упровадження ШІ в компаніях призводить до конфліктів між відділами та зустрічає супротив від працівників, особливо зумерів.

ПРо це свідчить дослідження Writer, платформи генеративного штучного інтелекту для підприємств, передає Work.ua.

1. Штучний інтелект створює напруженість між ІТ-відділами та іншими напрямками бізнесу

72% керівників кажуть, що рішення про ШІ розробляються ізольовано.

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«ІТ-команди часто працюють у власних бульбашках, повністю відокремлених від інших напрямків бізнесу та співробітників, які використовуватимуть ці інструменти», — кажуть дослідники.

2. Працівники не задоволені якістю інструментів, наданих роботодавцями або схвалених ІТ-відділом

35% працівників платять за власні інструменти ШІ для використання на роботі.

Це вказує на брак підтримки та узгодженості з боку керівництва, бо також 49% співробітників повідомляють, що їм довелося самостійно розбиратися з генеративним штучним інтелектом.

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«Це не лише створює фінансовий тягар для працівників, але й відкриває скриньку Пандори ризиків для безпеки», — йдеться в дослідженні.

3. Рентабельність інвестицій здається надто далекою

62% керівників вважають, що знадобиться щонайменше три роки, щоб побачити окупність своїх інвестицій у штучний інтелект.

Водночас негативні наслідки вони спостерігають вже зараз. Близько ⅔ керівників кажуть, що впровадження ШІ призвело до напруженості та розколу серед працівників.

4. Молодь саботує ініціативи керівництва щодо запровадження ШІ

31% співробітників визнають, що вони активно працюють проти ініціатив своєї компанії у сфері штучного інтелекту. Ця цифра зростає до 41% для покоління зумерів.

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Аналітики припускають: співробітники можуть побоюватися, що ШІ знизить їхню цінність, креативність або гарантії зайнятості. Крім того, 24% працівників вважають, що ШІ збільшує їхнє робоче навантаження.

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