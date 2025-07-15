Какие размеры комиссий при разрыве деловых отношений с банком (список) — Finance.ua
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Какие размеры комиссий при разрыве деловых отношений с банком (список)

Личные финансы
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Какие размеры комиссий при разрыве деловых отношений с банком (список)
Какие размеры комиссий при разрыве деловых отношений с банком (список)
Первым из украинских банков, который публично ввел фиксированную комиссию при закрытии счета физического лица по инициативе банка, стал абанк.
С осени 2023 года в своем публичном договоре он указал комиссию в размере 30% от остатка на счете за закрытие счета при расторжении отношений по инициативе банка.
Также с сентября 2023 г. банк Пивденный установил плату в размере 30% при закрытии по инициативе банка; причина — борьба с мошенническими «дропами».
Впоследствии некоторые украинские банки также решили ввести у себя подобные комиссии. При расторжении деловых отношений по инициативе банка взимаются следующие комиссии:
  • абанк, Пивденный, Банк Власний Рахунок — 30% без ограничения по сумме;
  • izibank — 20%, но не более 10 тыс. грн;
  • Юнекс Банк — 20% без ограничения по сумме;
  • Банк Восток — 10% без ограничения по сумме;
  • Банк Альянс — 1,5% +1 тыс. грн, но не больше остатка на счете. Такая сумма списывается раз в год, если счет не закрыт, и на нем есть остаток.
При этом крупные банки таких комиссий для физлиц не вводили.
Более подробно о разрыве отношений по инициативе банка — читайте в нашей статье:

Разрыв отношений по инициативе банка: сколько вам придется заплатить

По материалам:
Finance.ua
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