Какие размеры комиссий при разрыве деловых отношений с банком (список) — Finance.ua

Какие размеры комиссий при разрыве деловых отношений с банком (список) Сегодня 19:02 — Личные финансы

Какие размеры комиссий при разрыве деловых отношений с банком (список)

Первым из украинских банков, который публично ввел фиксированную комиссию при закрытии счета физического лица по инициативе банка, стал абанк.

С осени 2023 года в своем публичном договоре он указал комиссию в размере 30% от остатка на счете за закрытие счета при расторжении отношений по инициативе банка.

Также с сентября 2023 г. банк Пивденный установил плату в размере 30% при закрытии по инициативе банка; причина — борьба с мошенническими «дропами».

Впоследствии некоторые украинские банки также решили ввести у себя подобные комиссии. При расторжении деловых отношений по инициативе банка взимаются следующие комиссии:

абанк, Пивденный, Банк Власний Рахунок — 30% без ограничения по сумме;

izibank — 20%, но не более 10 тыс. грн;

Юнекс Банк — 20% без ограничения по сумме;

Банк Восток — 10% без ограничения по сумме;

Банк Альянс — 1,5% +1 тыс. грн, но не больше остатка на счете. Такая сумма списывается раз в год, если счет не закрыт, и на нем есть остаток.

При этом крупные банки таких комиссий для физлиц не вводили.

Более подробно о разрыве отношений по инициативе банка — читайте в нашей статье:

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