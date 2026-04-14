«Укрпочта» запустила почтоматы и обновила приложение
«Укрпочта» запустила доставку в почтоматы без дополнительной оплаты и расширила функциональность приложения для управления отправлениями.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Масштабирование сети почтоматов
Первые 70 почтоматов заработали в Киеве, еще 30 в Одессе появятся в течение апреля, а к концу года сеть должна расшириться до 1000 почтоматов по всей стране. В первые недели сервис доступен для предоплаченных посылок, но уже к концу апреля заработает оплата в приложении.
«Мы знаем, что наших почтоматов очень ждали, поэтому будем максимально быстро расширять их сеть. Важно, что тарифы на доставку в отделение, почтомат, а вскоре и точку выдачи будут одинаковыми. Клиент сам будет выбирать, где забирать посылку, по самым доступным ценам и без переплат. Так же в приложении, без затрат времени и очередей, можно будет дистанционно в любое время управлять своими отправлениями», — заявил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.
Получение отправлений доступно как через приложение, так и по SMS.
Доставка в почтомат стоит столько же, сколько и доставка в отделение.
Новые функции в приложении
Вместе с запуском почтоматов компания обновила приложение «Укрпочта 2.0». Пользователи получили возможность:
- менять место получения (отделение, адрес или почтомат);
- редактировать данные получателя;
- продлевать срок хранения;
- дистанционно оформлять возврат отправки.
Переадресация бесплатная до момента прибытия посылки в отделение. После доставки в отделение смена адреса возможна по действующим тарифам.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Укрпочта с 1 апреля 2026 года обновляет часть тарифов на пересылку посылок. В компании объясняют это ростом операционных расходов — в первую очередь на горючее, обслуживание инфраструктуры и поддержку непрерывной работы сети в условиях блэкаутов.
Поделиться новостью
