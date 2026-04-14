0 800 307 555
Топ-области с наибольшим количеством вакансий с проживанием

В гражданском секторе средняя заработная плата составляет от 22 до 50 тысяч гривен
В гражданском секторе средняя заработная плата составляет от 22 до 50 тысяч гривен
В течение первого квартала 2026 года работодатели через Государственную службу занятости предложили искателям 1,5 тысяч вакансий с проживанием.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Почти половина вакансий с жильем, предоставленных Службой занятости с начала года, уже укомплектована. В то же время новые предложения добавляются ежедневно и по состоянию на апрель на Едином портале вакансий Службы занятости доступно более 800 таких вакансий.

Где больше всего вариантов

Лидером по количеству вакансий стал представитель столичного региона. Распределение по областям в первом квартале выглядело так:
  • Киев и Киевская область — 460 вакансий (260 в городе и 200 в области);
  • Львовская область — 150 вакансий;
  • Днепропетровщина — 144 вакансии.

Уровень зарплат

Самый высокий уровень заработной платы по таким вакансиям — от 65 до 125 тысяч гривен — предлагают Силы обороны.
В гражданском секторе средняя заработная плата составляет от 22 до 50 тысяч гривен. Работодатели активно ищут специалистов в следующих областях:
  • медицина: врачи, медицинские братья и сестры;
  • технические и рабочие специальности: монтажники, мастера ремонта, трактористы, грузчики и технические директора;
  • пищевая промышленность и сервис: повара, кондитеры, рецептурщики;
  • сельское хозяйство: работники по комплексному обслуживанию производства.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что за последний год 35% опрошенных работодателей зафиксировали рост показателя текучести в своих командах. Еще у 51% компаний ситуация остается стабильно напряженной (без изменений), и только 14% респондентов сообщили об улучшении ситуации. Для большинства бизнесов удержание работников стало критически сложной задачей.
