Жилищные ваучеры для ВПЛ: почему переселенцы не могут приобрести квартиры в крупных городах Сегодня 08:00 — Личные финансы

Квартиры в многоэтажке

В Украине почти 1000 семей внутренне перемещенных лиц среди украинских защитников уже воспользовались жилищными ваучерами и приобрели новое жилье. В то же время для многих переселенцев процесс реализации этой помощи остается сложным из-за бюрократических ограничений и нехватки времени.

Об этом заявил народный депутат Павел Фролов, отметив необходимость срочных изменений в правительственные постановления.

Ограниченный бюджет и географический фактор

Сейчас сумма жилищного ваучера составляет 2 миллиона гривен (чуть больше 45 тысяч долларов по текущему курсу). По словам нардепа, этих средств недостаточно для приобретения полноценного жилья в крупных городах страны.

«2 миллиона гривен, к сожалению, не хватает для того, чтобы купить нормальную двухкомнатную квартиру в таких городах, как Киев, Львов, Ивано-Франковск. Фактически люди могут воспользоваться ваучером только не в областных центрах, а в городах поменьше или покупать однокомнатную или смарт-квартиру без ремонта», — отметил Павел Фролов.

Это создает существенные неудобства для многодетных семей, которым требуется больше жилая площадь, но они ограничены в географическом выборе.

Проблема синхронизации с программой «єОселя»

Постановление Правительства № 1176 теоретически позволяет использовать ваучер в качестве первого взноса или для погашения ипотеки. Однако на практике этот механизм до сих пор не урегулирован — у банков нет четких инструкций, как принимать ваучеры в рамках программы льготного кредитования «єОселя».

Из-за отсутствия синхронизации двух государственных программ, переселенцы лишены возможности доплатить собственные или кредитные средства, чтобы приобрести жилье получше.

Жесткие временные рамки: 60 дней или потеря очереди

Дополнительно ситуацию усложняют строгие сроки реализации сертификата. После подтверждения бронирования средств семья имеет всего 60 дней на то, чтобы найти жилье, заключить договор у нотариуса или государственного регистратора и предоставить информацию для перечисления средств.

Если уложиться в этот срок не удается, право на бронирование теряется, деньги возвращаются в бюджет, а заявка переходит обратно в общую очередь.

«И 60 дней нужно увеличивать, и нужна синхронизация с программами как „єОселя“ относительно возможного направления этих 2 миллионов жилищного ваучера на погашение ипотеки или на первый взнос», — подчеркнул депутат.

Парламентарии уже обратились в Кабинет Министров с требованием оперативно внести изменения в соответствующее постановление, чтобы устранить бюрократические барьеры и разрешить переселенцам эффективно использовать государственную помощь.

Ранее мы сообщали , что украинцы, которые подали заявки на бронирование средств в рамках программы єВідновлення по направлению «Жилье для ВПЛ с ВОТ», теперь могут проверить свое место в очереди на финансирование.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.