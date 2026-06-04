Что можно прописать в брачном договоре в 2026 году

Брачный договор могут заключить как лица, подавшие заявление о государственной регистрации брака, так и супруги, которые уже состоят в браке. Об этом идет речь в статьях 92−103 Семейного кодекса Украины.
Такой договор позволяет определить имущественные права и обязанности сторон, согласовать порядок использования имущества, его разделения и урегулировать другие имущественные вопросы.
Брачный договор дает возможность
определить правовой режим имущества супругов;
установить порядок раздела имущества, в том числе в случае расторжения брака;
определить правила пользования жильем;
закрепить имущественные права и обязанности супругов как родителей;
урегулировать вопросы материального содержания одного из супругов.
Ограничение
Законодательство устанавливает ряд ограничений. Согласно статье 93 Семейного кодекса Украины, брачный договор не может:
регулировать личные отношения между супругами или между родителями и детьми;
уменьшать объем прав ребенка;
ставить одного из супругов в крайне невыгодное материальное положение;
передавать в собственность имущество, право на которое подлежит государственной регистрации, в том числе недвижимость.
Заключение
В Минюсте также отмечают, что согласно статье 94 Семейного кодекса Украины брачный договор обязательно заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.