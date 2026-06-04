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Что можно прописать в брачном договоре в 2026 году

Личные финансы
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Что можно прописать в брачном договоре в 2026 году
Что можно прописать в брачном договоре в 2026 году
Брачный договор является не проявлением недоверия между супругами, а формой ответственного подхода к семейной жизни, взаимному уважению и преждевременному урегулированию важных имущественных вопросов.
Об этом сообщили специалисты Киевского межрегионального управления Министерства юстиции.

Кто может составить

Брачный договор могут заключить как лица, подавшие заявление о государственной регистрации брака, так и супруги, которые уже состоят в браке. Об этом идет речь в статьях 92−103 Семейного кодекса Украины.
Такой договор позволяет определить имущественные права и обязанности сторон, согласовать порядок использования имущества, его разделения и урегулировать другие имущественные вопросы.

Брачный договор дает возможность

  • определить правовой режим имущества супругов;
  • установить порядок раздела имущества, в том числе в случае расторжения брака;
  • определить правила пользования жильем;
  • закрепить имущественные права и обязанности супругов как родителей;
  • урегулировать вопросы материального содержания одного из супругов.

Ограничение

Законодательство устанавливает ряд ограничений. Согласно статье 93 Семейного кодекса Украины, брачный договор не может:
  • регулировать личные отношения между супругами или между родителями и детьми;
  • уменьшать объем прав ребенка;
  • ставить одного из супругов в крайне невыгодное материальное положение;
  • передавать в собственность имущество, право на которое подлежит государственной регистрации, в том числе недвижимость.

Заключение

В Минюсте также отмечают, что согласно статье 94 Семейного кодекса Украины брачный договор обязательно заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
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Ранее Finance.ua писал, что Минцифра запустила услугу регистрации брака онлайн в Дії. Команда Дії цифровизировала полный цикл бракосочетания — от предложения возлюбленным до подписи свидетельства.
Достаточно открыть приложение, сделать несколько кликов и выбрать дату. А потом просто по уведомлению прийти на церемонию.
Как воспользоваться услугой:
1. Обновите действие и зайдите в Сервисы — Брак онлайн.
2. Выберите Сделать предложение и отправьте уведомление половинке на удобный мессенджер.
3. Возлюбленный получит его и должен ответить в течение 14 дней.
4. После согласия представьте свои данные для заявления в течение 12 часов.
5. Система предложит свободные даты — ближайшие для церемонии будут через 5 дней.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНедвижимость
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