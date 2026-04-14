Когда работодатель может отозвать работника из отпуска
Иногда работодатель может попросить работника вернуться на работу ранее установленного срока. В этих случаях важно знать свои права.
Об этом сообщает Северо-восточное межрегиональное управление Гоструда.
Отзыв из ежегодного отпуска возможен только с согласия работника и исключительно в определенных законом случаях.
Причины
- предотвращение стихийного бедствия или производственной аварии и ликвидации их последствий;
- предотвращение несчастных случаев или простоя;
- недопущение гибели или порча имущества предприятия;
- других случаев, предусмотренных законодательством.
Как оплачивается
В случае отзыва работника из отпуска его работа оплачивается с учетом суммы, начисленной за неиспользованную часть отпуска.
Следует отметить, что возвращение из отпуска всегда должно основываться на добровольном согласии работника и соблюдении норм трудового законодательства.
Когда работодатель может отозвать работника из отпуска
