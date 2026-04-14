Сегодня 09:33 — Личные финансы

Когда работодатель может отозвать работника из отпуска

Иногда работодатель может попросить работника вернуться на работу ранее установленного срока. В этих случаях важно знать свои права.

Об этом сообщает Северо-восточное межрегиональное управление Гоструда.

Отзыв из ежегодного отпуска возможен только с согласия работника и исключительно в определенных законом случаях.

Причины

предотвращение стихийного бедствия или производственной аварии и ликвидации их последствий;

предотвращение несчастных случаев или простоя;

недопущение гибели или порча имущества предприятия;

других случаев, предусмотренных законодательством.

Как оплачивается

В случае отзыва работника из отпуска его работа оплачивается с учетом суммы, начисленной за неиспользованную часть отпуска.

Следует отметить, что возвращение из отпуска всегда должно основываться на добровольном согласии работника и соблюдении норм трудового законодательства.

