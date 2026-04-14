Место для вашей рекламы

Когда работодатель может отозвать работника из отпуска

Иногда работодатель может попросить работника вернуться на работу ранее установленного срока. В этих случаях важно знать свои права.
Об этом сообщает Северо-восточное межрегиональное управление Гоструда.
Читайте также
Отзыв из ежегодного отпуска возможен только с согласия работника и исключительно в определенных законом случаях.

Причины

  • предотвращение стихийного бедствия или производственной аварии и ликвидации их последствий;
  • предотвращение несчастных случаев или простоя;
  • недопущение гибели или порча имущества предприятия;
  • других случаев, предусмотренных законодательством.

Как оплачивается

В случае отзыва работника из отпуска его работа оплачивается с учетом суммы, начисленной за неиспользованную часть отпуска.
Читайте также
Следует отметить, что возвращение из отпуска всегда должно основываться на добровольном согласии работника и соблюдении норм трудового законодательства.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
