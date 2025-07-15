Предприниматели могут получить грант на открытие или возобновление бизнеса: детали программы — Finance.ua

Предприниматели могут получить грант на открытие или возобновление бизнеса: детали программы
Предприниматели двух областей Украины могут податься на гранты и получить до 132 тыс. грн.
В рамках Программы экономической устойчивости некоммерческая организация Helvetas Ukraine начала конкурс грантов на начало, возобновление или расширение бизнеса. Проект реализуется при финансовой поддержке Швейцарии.
Кто может принять участие в программе
Подать заявку могут зарегистрированные физические лица-предприниматели, а также осуществляющие коммерческую деятельность, но не зарегистрированные как ФЛП. Гранты будут предоставляться для деятельности, осуществляемой на территории Харьковской или Днепропетровской областей.
Максимальный размер гранта: 132 500 грн.
Средства можно направить на следующие цели:
- закупку оборудования;
- закупку расходных материалов (в пределах 20% бюджета);
- оплату услуг по настройке оборудования или запуску бизнеса.
Целью конкурса является поддержка экономического восстановления пострадавших от войны людей. Следовательно, приоритет будет предоставляться заявителям, которые имеют или имели статус внутренне перемещенного лица и вернулись на место постоянного проживания, являются ветераном или ветеранкой, человеком с инвалидностью, членом семьи погибшего военнослужащего (-ей); самостоятельно воспитывают ребенка или имеют многодетную семью и многое другое.
При отборе также будет учитываться направление деятельности. Предпочтение отдается бизнесам в сферах:
- малого фермерства,
- строительства и ремонта,
- автосервиса,
- розничной торговли,
- услуг красоты,
- HoReCa,
- швейного дела,
- изготовления изделий ручной работы
и т. п.
Прием заявок продолжается до 19 июля 2025 (включительно).
Ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке: https://bit.ly/ERP_call
Подать заявку: https://ee.kobotoolbox.org/x/tOT5305R
Напомним, молодые бизнесмены также имеют возможность реализовать свои идеи через молодежную грантовую программу в рамках проекта «Собственное Дело». Инициативу реализует Министерство экономики совместно с Государственной службой занятости. Можно получить до 150 000 грн — и при этом не нужно создавать рабочие места, просто зарегистрируйся как ФЛП.
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