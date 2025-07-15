Предприниматели могут получить грант на открытие или возобновление бизнеса: детали программы — Finance.ua

Предприниматели могут получить грант на открытие или возобновление бизнеса: детали программы Сегодня 16:26 — Личные финансы

Предприниматели могут получить грант на открытие или возобновление бизнеса: детали программы

Предприниматели двух областей Украины могут податься на гранты и получить до 132 тыс. грн.

В рамках Программы экономической устойчивости некоммерческая организация Helvetas Ukraine начала конкурс грантов на начало, возобновление или расширение бизнеса. Проект реализуется при финансовой поддержке Швейцарии.

Кто может принять участие в программе

Подать заявку могут зарегистрированные физические лица-предприниматели, а также осуществляющие коммерческую деятельность, но не зарегистрированные как ФЛП. Гранты будут предоставляться для деятельности, осуществляемой на территории Харьковской или Днепропетровской областей.

Максимальный размер гранта: 132 500 грн.

Средства можно направить на следующие цели:

закупку оборудования;

закупку расходных материалов (в пределах 20% бюджета);

оплату услуг по настройке оборудования или запуску бизнеса.

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Целью конкурса является поддержка экономического восстановления пострадавших от войны людей. Следовательно, приоритет будет предоставляться заявителям, которые имеют или имели статус внутренне перемещенного лица и вернулись на место постоянного проживания, являются ветераном или ветеранкой, человеком с инвалидностью, членом семьи погибшего военнослужащего (-ей); самостоятельно воспитывают ребенка или имеют многодетную семью и многое другое.

При отборе также будет учитываться направление деятельности. Предпочтение отдается бизнесам в сферах:

малого фермерства,

строительства и ремонта,

автосервиса,

розничной торговли,

услуг красоты,

HoReCa,

швейного дела,

изготовления изделий ручной работы и т. п.

Прием заявок продолжается до 19 июля 2025 (включительно).

Ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке: https://bit.ly/ERP_call

Напомним, молодые бизнесмены также имеют возможность реализовать свои идеи через молодежную грантовую программу в рамках проекта «Собственное Дело». Инициативу реализует Министерство экономики совместно с Государственной службой занятости. Можно получить до 150 000 грн — и при этом не нужно создавать рабочие места, просто зарегистрируйся как ФЛП.

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