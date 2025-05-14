52% українців не використовують штучний інтелект (результати опитування) — Finance.ua
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52% українців не використовують штучний інтелект (результати опитування)

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52% українців не використовують штучний інтелект (результати опитування)
52% українців не використовують штучний інтелект (результати опитування)
Штучний інтелект став інструментом для щоденної роботи фахівців у фінансах, маркетингу, освіті, IT та інших сферах. Враховуючи важливість та потенціал ШІ, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) вирішив провести дослідження щодо його використання населенням України.
З’ясувалося, що половина (52%) опитаних знають про ШІ, але не використовували його жодного разу. Ще 12% уперше чують і не знають про штучний інтелект.
52% українців не використовують штучний інтелект (результати опитування)
9% опитаних пробували користуватися ШІ, але не впровадили його у повсякденне життя.
Лише 26% респондентів мають досвід практичного використання ШІ, з них:
  • 9% нерегулярних користувачів (кілька разів на місяць чи рідше);
  • 17% - регулярних користувачів (12% - щодня або майже щодня та 5% - кілька разів на тиждень).
Дослідники зазначають, що ці цифри свідчать про високий рівень обізнаності про ШІ (88%), але водночас і про значний розрив між знанням і практикою. Лише кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у своє повсякденне життя, а частка регулярних користувачів (щонайменше раз на тиждень) становить 17%.

Хто найчастіше користується ШІ

52% українців не використовують штучний інтелект (результати опитування)
Результати дослідження свідчать про значну залежність використання ШІ від віку респондента. Найвищий рівень регулярного використання зафіксовано серед молоді 18−29 років — понад половина (54%) цієї групи регулярно користуються ШІ. У категорії 30−44 років цей показник становить лише 21%, а серед людей віком від 60 років — лише 4%. Це може свідчати про суттєвий цифровий розрив між поколіннями.
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Добробут. Чим вищий рівень добробуту, тим активніше респонденти використовують ШІ. Лише 4% людей, яким не вистачає навіть на їжу, регулярно користуються ШІ. Серед тих, хто може дозволити собі коштовні речі, цей показник становить 27%, а серед тих, хто може дозволити собі практично все — 39%.
Стать. Чоловіки суттєво частіше користуються ШІ — серед них 23% регулярних користувачів, а серед жінок — лише 13%.
52% українців не використовують штучний інтелект (результати опитування)
Тип населеного пункту. Мешканці міст значно активніше використовують ШІ, ніж мешканці сіл. Серед загалом міського населення (мешканці СМТ та міст будь-якого розміру) рівень регулярного використання становить 21%, тоді як серед сільського населення — лише 9%. Причому серед міського населення також є диференціація — чим більше місто, тим більше активних користувачів. Якщо серед мешканців СМТ / маленьких міст з населенням до 20 тис. 13% регулярно користуються ШІ, то далі показник зростає до 25% у найбільших містах з населенням понад 500 тис. мешканців.
Це може бути пов’язано з кращою інфраструктурою, доступом до інтернету та цифровими сервісами у більших населених пунктах.
Нагадаємо, дослідження показало, що впровадження ШІ в компаніях призводить до конфліктів між відділами та зустрічає супротив від працівників, особливо зумерів.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміє бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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