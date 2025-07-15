Ryanair увеличит количество рейсов из Польши — Finance.ua

Ryanair увеличит количество рейсов из Польши Сегодня 15:30 — Личные финансы

Ryanair увеличит количество рейсов из Польши

На прошлой неделе Ryanair подписал соглашение с варшавским аэропортом Модлин, предусматривающее увеличение количества рейсов и пассажировместимости перевозчика в варшавском аэропорту с 1,5 миллиона в год до 5 миллионов в 2030 году. О’Лири спросили, планирует ли Ryanair аналогичные мероприятия в других польских аэропортах.

Об этом сообщает Business Insider.

«Пока мы ведем переговоры с несколькими польскими аэропортами [чтобы увеличить количество рейсов и пассажиров] летом 2026 года. Мы ожидаем объявить в сентябре или октябре этого года планы развития по меньшей мере трех наших крупных польских баз — Кракова, Гданьска и Вроцлава. Кроме того, мы также увидим рост в Модлине в 2026 году», — сказал О’Лири. Он отметил, что крупнейшей базой авиакомпании в Польше сейчас является Краков, где она эксплуатирует 12 самолетов.

О’Лири также прокомментировал ранее объявленное увеличение размера ручной клади, которую пассажиры Ryanair могут проносить на борт в рамках стоимости билета.

Он отметил, что Европейский Союз недавно согласовал с отраслью, что минимальные размеры для бесплатной ручной клади должны быть 40×30×15 см. О’Лири заявил, что Ryanair приветствует это предложение и полностью согласен с ним.

«Поэтому мы увеличим размер нашего [багажа] с 40×25×20 см до 40×30×20 см, что немного больше, чем разрешают правила ЕС. Мы ожидаем, что до конца июля сменим все наши сайзеры (устройства для измерения размеров багажа на выходах на посадку). А новые, большие размеры багажа вступят в силу 1 августа», — сказал О’Лири.

На вопрос, повлияет ли это изменение на цены билетов, он заявил, что потребности в каком-либо увеличении не будет.

Генеральный директор Ryanair также подверг критике идею Европейского парламента разрешить каждому пассажиру взять на борт две единицы ручной клади.

«Здесь есть небольшая техническая проблема — две бесплатные единицы ручной клади не помещаются в самолет. Для них недостаточно места. Вот почему мы не думаем, что это будет принято. Мы считаем, что это предложение является типичным примером того, как Парламент придумывает некую сумасшедшую идею, которую оказывается невозможно реализовать», — сказал О’Лири.

Справка Finance.ua:

в своем соглашении с аэропортом Варшава-Модлин Ryanair обязалась инвестировать более 400 миллионов долларов, увеличить количество базирующихся там самолетов с четырех до восьми, открыть по меньшей мере 25 новых маршрутов и создать 200 новых рабочих мест в Модлине;

аэропорт, в свою очередь, обязался расширить свой терминал с четырех до восьми стоек регистрации и увеличить количество мест для парковки самолетов до 12 сентября 2027 года.

аэропорт Варшава-Модлин Мазовия расположен в 37 км от центра Варшавы, вблизи скоростной автомагистрали S7 и железнодорожной линии Варшава-Модлин. Согласно данным управления гражданской авиации, Модлин был одним из двух аэропортов в Польше, где в 2024 году зафиксировано снижение количества пассажиров. В 2024 году варшавский аэропорт обслужил 2 697 575 пассажиров по сравнению с 3 399 650 в 2023 году, что на 20,7% меньше.



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