5 случаев, когда банк может закрыть ваш счет без предупреждения — Finance.ua

5 случаев, когда банк может закрыть ваш счет без предупреждения Сегодня 19:03 — Личные финансы

5 случаев, когда банк может закрыть ваш счет без предупреждения

Банки вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор банковского обслуживания и закрыть счета клиента. Такое решение основывается на нормах действующего законодательства, а также внутренних правилах банка.

В статье Finance.ua объяснил, в каких случаях финучреждения предпринимают такие действия.

1. Нарушение требований Закона о финансовом мониторинге

Банк может разорвать отношения, если клиент:

отказался пройти идентификацию или верификацию;

не предоставил документов для установления экономического содержания операций;

предоставил заведомо ложные или поддельные документы;

затруднился подтвердить источник происхождения средств;

производит операции, имеющие признаки фиктивности или связанные с отмыванием доходов.

Именно невозможность подтвердить источник происхождения денежных средств, размещенных на банковских счетах, зачастую становится причиной разрыва деловых отношений с клиентом.

Поводом для возникновения подозрений служат операции, которые отдел банковского финансового мониторинга, в соответствии со своими внутренними процедурами, определяет как «имеющие признак фиктивности».

2. Сомнительные финансовые операции

В случае, если:

объем, характер или частота операций не соответствуют профилю деятельности;

есть признаки схемного вывода капитала или конвертации безналичных средств в наличные деньги;

выявлены операции с лицами из «рисковых» юрисдикций;

замечены попытки финансирования терроризма или других противоправных действий (а понятие «других противоправных действий» банк может трактовать по своему усмотрению).

Чтобы этого не произошло, клиент должен быть готов обосновать целесообразность операций с использованием средств на банковском счете.

3. Попадание клиента или его контрагентов под санкции

Если клиент банка:

попал в списки санкций Украины, Евросоюза или США;

связан с государствами-агрессорами (включая россию и беларусь);

признан участником террористических или экстремистских организаций.

В таких случаях банк обязан немедленно прекратить сотрудничество с клиентом согласно нормативам НБУ и международным обязательствам Украины.

Этот пункт, в отличие от предыдущего, очень конкретный и однозначный. По нему ошибок быть не может.

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4. Решение банка относительно собственной коммерческой политики

Согласно статье 1060 Гражданского кодекса Украины, договор банковского счета публичный, но банк может отказаться от него, если:

это предусмотрено договором (а в любом договоре комплексного банковского обслуживания с самого начала предусмотрена возможность одностороннего его разрыва со стороны банка);

деятельность клиента нарушает политику или репутационные принципы банка;

клиент злоупотребляет своими правами;

обслуживание стало экономически нецелесообразным для банка.

Есть банки, которые рассчитывают на получение определенного дохода с каждого клиента. И если клиент этот доход своими операциями не обеспечивает, он становится неинтересным для банка и с ним могут разорвать отношения.

5. Нарушение условий договора

В случае, если клиент:

систематически нарушает условия обслуживания;

использует счет не по назначению;

не реагирует на официальные запросы банка —

банк вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Подробно о самой процедуре расторжения договора, а также комиссиях, которые придется заплатить клиенту, рассказали в статье по ссылке.

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