5 случаев, когда банк может закрыть ваш счет без предупреждения — Finance.ua
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5 случаев, когда банк может закрыть ваш счет без предупреждения

Личные финансы
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5 случаев, когда банк может закрыть ваш счет без предупреждения
5 случаев, когда банк может закрыть ваш счет без предупреждения
Банки вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор банковского обслуживания и закрыть счета клиента. Такое решение основывается на нормах действующего законодательства, а также внутренних правилах банка.
В статье Finance.ua объяснил, в каких случаях финучреждения предпринимают такие действия.

1. Нарушение требований Закона о финансовом мониторинге

Банк может разорвать отношения, если клиент:
  • отказался пройти идентификацию или верификацию;
  • не предоставил документов для установления экономического содержания операций;
  • предоставил заведомо ложные или поддельные документы;
  • затруднился подтвердить источник происхождения средств;
  • производит операции, имеющие признаки фиктивности или связанные с отмыванием доходов.
Именно невозможность подтвердить источник происхождения денежных средств, размещенных на банковских счетах, зачастую становится причиной разрыва деловых отношений с клиентом.
Поводом для возникновения подозрений служат операции, которые отдел банковского финансового мониторинга, в соответствии со своими внутренними процедурами, определяет как «имеющие признак фиктивности».

2. Сомнительные финансовые операции

В случае, если:
  • объем, характер или частота операций не соответствуют профилю деятельности;
  • есть признаки схемного вывода капитала или конвертации безналичных средств в наличные деньги;
  • выявлены операции с лицами из «рисковых» юрисдикций;
  • замечены попытки финансирования терроризма или других противоправных действий (а понятие «других противоправных действий» банк может трактовать по своему усмотрению).
Чтобы этого не произошло, клиент должен быть готов обосновать целесообразность операций с использованием средств на банковском счете.

3. Попадание клиента или его контрагентов под санкции

Если клиент банка:
  • попал в списки санкций Украины, Евросоюза или США;
  • связан с государствами-агрессорами (включая россию и беларусь);
  • признан участником террористических или экстремистских организаций.
В таких случаях банк обязан немедленно прекратить сотрудничество с клиентом согласно нормативам НБУ и международным обязательствам Украины.
Этот пункт, в отличие от предыдущего, очень конкретный и однозначный. По нему ошибок быть не может.
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4. Решение банка относительно собственной коммерческой политики

Согласно статье 1060 Гражданского кодекса Украины, договор банковского счета публичный, но банк может отказаться от него, если:
  • это предусмотрено договором (а в любом договоре комплексного банковского обслуживания с самого начала предусмотрена возможность одностороннего его разрыва со стороны банка);
  • деятельность клиента нарушает политику или репутационные принципы банка;
  • клиент злоупотребляет своими правами;
  • обслуживание стало экономически нецелесообразным для банка.
Есть банки, которые рассчитывают на получение определенного дохода с каждого клиента. И если клиент этот доход своими операциями не обеспечивает, он становится неинтересным для банка и с ним могут разорвать отношения.

5. Нарушение условий договора

В случае, если клиент:
  • систематически нарушает условия обслуживания;
  • использует счет не по назначению;
  • не реагирует на официальные запросы банка —
банк вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Подробно о самой процедуре расторжения договора, а также комиссиях, которые придется заплатить клиенту, рассказали в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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