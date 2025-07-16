5 случаев, когда банк может закрыть ваш счет без предупреждения — Finance.ua

5 случаев, когда банк может закрыть ваш счет без предупреждения
Банки вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор банковского обслуживания и закрыть счета клиента. Такое решение основывается на нормах действующего законодательства, а также внутренних правилах банка.
В статье Finance.ua объяснил, в каких случаях финучреждения предпринимают такие действия.
1. Нарушение требований Закона о финансовом мониторинге
Банк может разорвать отношения, если клиент:
- отказался пройти идентификацию или верификацию;
- не предоставил документов для установления экономического содержания операций;
- предоставил заведомо ложные или поддельные документы;
- затруднился подтвердить источник происхождения средств;
- производит операции, имеющие признаки фиктивности или связанные с отмыванием доходов.
Именно невозможность подтвердить источник происхождения денежных средств, размещенных на банковских счетах, зачастую становится причиной разрыва деловых отношений с клиентом.
Поводом для возникновения подозрений служат операции, которые отдел банковского финансового мониторинга, в соответствии со своими внутренними процедурами, определяет как «имеющие признак фиктивности».
2. Сомнительные финансовые операции
В случае, если:
- объем, характер или частота операций не соответствуют профилю деятельности;
- есть признаки схемного вывода капитала или конвертации безналичных средств в наличные деньги;
- выявлены операции с лицами из «рисковых» юрисдикций;
- замечены попытки финансирования терроризма или других противоправных действий (а понятие «других противоправных действий» банк может трактовать по своему усмотрению).
Чтобы этого не произошло, клиент должен быть готов обосновать целесообразность операций с использованием средств на банковском счете.
3. Попадание клиента или его контрагентов под санкции
Если клиент банка:
- попал в списки санкций Украины, Евросоюза или США;
- связан с государствами-агрессорами (включая россию и беларусь);
- признан участником террористических или экстремистских организаций.
В таких случаях банк обязан немедленно прекратить сотрудничество с клиентом согласно нормативам НБУ и международным обязательствам Украины.
Этот пункт, в отличие от предыдущего, очень конкретный и однозначный. По нему ошибок быть не может.
4. Решение банка относительно собственной коммерческой политики
Согласно статье 1060 Гражданского кодекса Украины, договор банковского счета публичный, но банк может отказаться от него, если:
- это предусмотрено договором (а в любом договоре комплексного банковского обслуживания с самого начала предусмотрена возможность одностороннего его разрыва со стороны банка);
- деятельность клиента нарушает политику или репутационные принципы банка;
- клиент злоупотребляет своими правами;
- обслуживание стало экономически нецелесообразным для банка.
Есть банки, которые рассчитывают на получение определенного дохода с каждого клиента. И если клиент этот доход своими операциями не обеспечивает, он становится неинтересным для банка и с ним могут разорвать отношения.
5. Нарушение условий договора
В случае, если клиент:
- систематически нарушает условия обслуживания;
- использует счет не по назначению;
- не реагирует на официальные запросы банка —
банк вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Подробно о самой процедуре расторжения договора, а также комиссиях, которые придется заплатить клиенту, рассказали в статье по ссылке.
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