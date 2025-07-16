Выплаты беженцам в странах ЕС: сколько можно получить в 2025 году — Finance.ua

Выплаты беженцам в странах ЕС: сколько можно получить в 2025 году Сегодня 08:04 — Личные финансы

Выплаты беженцам в странах ЕС: сколько можно получить в 2025 году

С началом полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну в поисках безопасного убежища. По данным международных организаций, за пределы Украины выехали более шести миллионов граждан.

Большинство из них нашли убежище в странах Европейского Союза, предоставивших временную защиту. Этот статус подразумевает право на легальное проживание, доступ к медицинским услугам, образованию и социальной поддержке.

В 2025 году политика поддержки украинских беженцев в ЕС претерпела изменения. Часть стран расширила программы помощи, а другие пересмотрели условия или сократили объемы выплат и льгот.

Специалисты visitukraine узнали актуальные данные на 2025 год о размерах выплат украинцам в странах Европейского Союза.

Сколько выплачивают украинцам в ЕС

Германия

Bürgergeld + Wohngeld: 950−1300 евро/месяц.

Пособие на детей: до 471 евро (в зависимости от возраста).

Возмещаются расходы на жилье, транспорт и медицину.

Семья из 2 взрослых и 2 детей может получать до 2700 евро/мес.

Бельгия

Одинокий человек — 1 139,97 евро/месяц.

Супруги — по 758,64 евро.

На ребенка — 150−220 евро.

Максимум на семью — 1 537,9 евро.

Дания

Одинокий взрослый — 910 евро.

Одинокий отец/мать с ребенком — 1274−1817 евро.

Лица до 30 лет, живущие с родителями — 392 евро.

Дополнительно: +237 евро сдав язык или в случае медицинского диагноза.

Австрия

Базовая помощь — около 420 евро/месяц.

Дополнительно: помощь на детей и обеспечение жильем.

Франция

Базовая ежемесячная помощь ADA — 204−612 евро (зависит от состава семьи).

7,40 евро/день, если нет жилья.

Бесплатная медицина, поддержка с поиском жилья.

Италия

Взрослый — 300 евро, ребенок — 150 евро.

Размещение оплачивается до конца 2025 года.

Есть региональные надбавки.

Испания

Взрослые — 650 евро.

Семьи с детьми — 1 200−2 000 евро.

В некоторых регионах действуют субсидии на аренду жилья.

Нидерланды

Одежда: 62,66 евро/месяц.

Питание: 242,48 евро для одиноких, меньше для больших семей.

Жилье в принимающей семье — дополнительно 80,91 евро.

Семьи с детьми: 140−200 евро/чел. в зависимости от количества людей.

Португалия

Основной член семьи — 242,23 евро.

Другие взрослые — 169,56 евро, дети — 121,12 евро.

Помощь доступна только при низких доходах.

Чехия

Первые 5 мес.

Взрослый — 195 евро, ребенок — 140 евро.

С 6 мес.:

Взрослый — 125 евро.

Дополнительно — помощь на аренду жилья.

Польша

Базовая помощь с 2025 года — 314 евро.

Дети — 191 евро, люди с инвалидностью — до 955 евро.

Помощь на школу (Dobry Start) — 72 евро/год.

Читайте также Польша внедрит новую систему въезда/выезда: что изменится

Швеция

Взрослые — до 193 евро.

Дети — 100−140 евро в зависимости от возраста.

Ирландия

Взрослые — 155 евро.

Дети — 120 евро.

Программа сокращена в 2024 году.

Латвия

Разовая кризисная помощь: взрослый — 377 евро, ребенок — 264 евро.

Ежемесячно: 137 евро (первый член семьи) + 96 евро (на каждого следующего).

Разовая выплата 740 евро на начало трудоустройства.

Читайте также Пункт пропуска с Румынией «Дяковцы-Раковец» открыли для всех автобусов

Румыния

Одинокий человек — 100 евро.

Семья — 300 евро.

Только для прибывших до 1 июля 2024 года.

Болгария

Базовые выплаты — около 190 евро на человека.

Есть программы с жильем, но ограничены регионально.

Топ-10 стран ЕС по размеру выплат для беженцев

Максимальная помощь:

Германия — до 1300+ €/мес.;

Бельгия — до 1537,9 €/мес.;

Дания — до 1817 (одиночка с ребенком) €/мес.;

Испания — до 2000 (семья с детьми) €/мес.;

Нидерланды — до 900+ €/мес.;

Австрия — 420+ €/мес.;

Франция — до 612 €/мес.;

Польша — до 955 €/мес. для людей с инвалидностью;

Италия — до 450 €/мес.;

Чехия — до 292 €/мес.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.