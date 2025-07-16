Выплаты беженцам в странах ЕС: сколько можно получить в 2025 году — Finance.ua

Выплаты беженцам в странах ЕС: сколько можно получить в 2025 году
С началом полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну в поисках безопасного убежища. По данным международных организаций, за пределы Украины выехали более шести миллионов граждан.
Большинство из них нашли убежище в странах Европейского Союза, предоставивших временную защиту. Этот статус подразумевает право на легальное проживание, доступ к медицинским услугам, образованию и социальной поддержке.
В 2025 году политика поддержки украинских беженцев в ЕС претерпела изменения. Часть стран расширила программы помощи, а другие пересмотрели условия или сократили объемы выплат и льгот.
Специалисты visitukraine узнали актуальные данные на 2025 год о размерах выплат украинцам в странах Европейского Союза.
Сколько выплачивают украинцам в ЕС
Германия
Bürgergeld + Wohngeld: 950−1300 евро/месяц.
Пособие на детей: до 471 евро (в зависимости от возраста).
Возмещаются расходы на жилье, транспорт и медицину.
Семья из 2 взрослых и 2 детей может получать до 2700 евро/мес.
Бельгия
Одинокий человек — 1 139,97 евро/месяц.
Супруги — по 758,64 евро.
На ребенка — 150−220 евро.
Максимум на семью — 1 537,9 евро.
Дания
Одинокий взрослый — 910 евро.
Одинокий отец/мать с ребенком — 1274−1817 евро.
Лица до 30 лет, живущие с родителями — 392 евро.
Дополнительно: +237 евро сдав язык или в случае медицинского диагноза.
Австрия
Базовая помощь — около 420 евро/месяц.
Дополнительно: помощь на детей и обеспечение жильем.
Франция
Базовая ежемесячная помощь ADA — 204−612 евро (зависит от состава семьи).
7,40 евро/день, если нет жилья.
Бесплатная медицина, поддержка с поиском жилья.
Италия
Взрослый — 300 евро, ребенок — 150 евро.
Размещение оплачивается до конца 2025 года.
Есть региональные надбавки.
Испания
Взрослые — 650 евро.
Семьи с детьми — 1 200−2 000 евро.
В некоторых регионах действуют субсидии на аренду жилья.
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Нидерланды
Одежда: 62,66 евро/месяц.
Питание: 242,48 евро для одиноких, меньше для больших семей.
Жилье в принимающей семье — дополнительно 80,91 евро.
Семьи с детьми: 140−200 евро/чел. в зависимости от количества людей.
Португалия
Основной член семьи — 242,23 евро.
Другие взрослые — 169,56 евро, дети — 121,12 евро.
Помощь доступна только при низких доходах.
Чехия
Первые 5 мес.
Взрослый — 195 евро, ребенок — 140 евро.
С 6 мес.:
Взрослый — 125 евро.
Дополнительно — помощь на аренду жилья.
Польша
Базовая помощь с 2025 года — 314 евро.
Дети — 191 евро, люди с инвалидностью — до 955 евро.
Помощь на школу (Dobry Start) — 72 евро/год.
Швеция
Взрослые — до 193 евро.
Дети — 100−140 евро в зависимости от возраста.
Ирландия
Взрослые — 155 евро.
Дети — 120 евро.
Программа сокращена в 2024 году.
Латвия
Разовая кризисная помощь: взрослый — 377 евро, ребенок — 264 евро.
Ежемесячно: 137 евро (первый член семьи) + 96 евро (на каждого следующего).
Разовая выплата 740 евро на начало трудоустройства.
Румыния
Одинокий человек — 100 евро.
Семья — 300 евро.
Только для прибывших до 1 июля 2024 года.
Болгария
Базовые выплаты — около 190 евро на человека.
Есть программы с жильем, но ограничены регионально.
Топ-10 стран ЕС по размеру выплат для беженцев
Максимальная помощь:
- Германия — до 1300+ €/мес.;
- Бельгия — до 1537,9 €/мес.;
- Дания — до 1817 (одиночка с ребенком) €/мес.;
- Испания — до 2000 (семья с детьми) €/мес.;
- Нидерланды — до 900+ €/мес.;
- Австрия — 420+ €/мес.;
- Франция — до 612 €/мес.;
- Польша — до 955 €/мес. для людей с инвалидностью;
- Италия — до 450 €/мес.;
- Чехия — до 292 €/мес.
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