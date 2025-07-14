Пункт пропуска с Румынией «Дяковцы-Раковец» открыли для всех автобусов — Finance.ua

Пункт пропуска с Румынией «Дяковцы-Раковец» открыли для всех автобусов Сегодня 19:24 — Мир

Пункт пропуска с Румынией «Дяковцы-Раковец» открыли для всех автобусов

Государственная таможенная служба открыла новые возможности для пассажирских перевозок через п/п «Дьяковцы — Раковец» на украинско-румынской границе.

Об этом говорится в сообщении таможни.

Так, с 9 июля по 30 сентября 2025 года автобусы любых габаритов и с любым количеством мест могут осуществлять пересечение границы через пункт пропуска «Дьяковцы — Раковец».

Зачем это? Такое решение принято в рамках сотрудничества с румынской стороной с целью уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска и облегчения организации пассажирских перевозок в летний период повышенного спроса.

До этого времени движение крупногабаритных автобусов через п/п «Дьяковцы — Раковец» было ограничено из-за инфраструктурных особенностей на румынской стороне. Временная отмена ограничений позволяет более эффективно использовать пропускные возможности этого направления.

За первые два дня работы по состоянию на 11 июля оформлено 9 больших автобусов, а границу пересекли около 600 пассажиров.

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Там также обратили внимание перевозчиков, что для выезда автобусов из Украины необходима предварительная регистрация в системе «єЧерга».

Пункт пропуска «Дяковцы — Раковец» работает круглосуточно и принимает пешеходов, легковые автомобили и грузовики.

Выплаты для беженцев в Румынии

Напомним, правительство Румынии продлило до 31 декабря 2025 года гуманитарную поддержку и помощь украинцам, выехавшим из Украины из-за полномасштабного российского вторжения.

Основная ежемесячная помощь

Финансовая помощь доступна для лиц, въехавших в Румынию до 1 июля 2024 года и проживающих в местах временного размещения для беженцев. Размеры выплат составляют:

500 леев в месяц — на одного человека,

1500 леев в месяц — на семью.

Отдельно предусмотрена помощь для:

людей с инвалидностью или временной нетрудоспособностью,

женщин на последнем триместре беременности,

других социально уязвимых лиц.

Единоразовая помощь на три месяца

Согласно отдельному постановлению правительства, беженцы из Украины, получившие вид на жительство в Румынии до 1 июля 2024 года, могут претендовать на временную денежную помощь в течение трех месяцев:

750 леев в месяц — на одного человека,

2000 леев в месяц — на семью.

По данным Евростата, по состоянию на 31 января 2025 года почти 4,3 миллиона украинцев находились под временной защитой в странах Европейского Союза после начала полномасштабного вторжения россии.

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