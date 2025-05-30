SkyUp с июня начинает летать из Румынии (новые рейсы и стоимость билетов) — Finance.ua

SkyUp с июня начинает летать из Румынии (новые рейсы и стоимость билетов)
С 16 июня украинская авиакомпания SkyUp Airlines будет летать из двух аэропортов Румынии.
Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.
Рейсы
SkyUp начнет выполнять рейсы из международного аэропорта Бухареста (OTP) в Гераклион (Крит. Греция).
Стоимость билета
Билеты — от 52 евро в одну сторону.
С 20 июня будут добавлены рейсы в Ларнаку (Кипр).
Стоимость билетов от 53 евро.
С 20 июня SkyUp начнет выполнять рейсы в Ларнаку из другого румынского международного аэропорта им. Авраам Янчу (CLJ) в городе Клуж-Напока.
Стоимость билета от 57 евро.
Напомним, 27 мая 2025 года пассажиры смогут путешествовать из Варшавы и Катовице в Ираклион (о. Крит, Греция), Ларнаку (Кипр) и Бургас (Болгария).
Какие еще рейсы
С апреля 2025 года SkyUp начали регулярные рейсы из Кишинева в направлениях:
- Париж, Ницца (Франция),
- Лиссабон (Португалия),
- Барселона, Аликанте и Пальма-де-Майорка (Испания),
- Ларнака (Кипр), а также Салоники,
- Афины и Ираклион (Греция).
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