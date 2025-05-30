SkyUp с июня начинает летать из Румынии (новые рейсы и стоимость билетов) — Finance.ua

SkyUp с июня начинает летать из Румынии (новые рейсы и стоимость билетов) Сегодня 17:28 — Фондовый рынок

SkyUp с июня начинает летать из Румынии (новые рейсы и стоимость билетов)

С 16 июня украинская авиакомпания SkyUp Airlines будет летать из двух аэропортов Румынии.

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

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Рейсы

SkyUp начнет выполнять рейсы из международного аэропорта Бухареста (OTP) в Гераклион (Крит. Греция).

Стоимость билета

Билеты — от 52 евро в одну сторону.

С 20 июня будут добавлены рейсы в Ларнаку (Кипр).

Стоимость билетов от 53 евро.

С 20 июня SkyUp начнет выполнять рейсы в Ларнаку из другого румынского международного аэропорта им. Авраам Янчу (CLJ) в городе Клуж-Напока.

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Стоимость билета от 57 евро.

Напомним, 27 мая 2025 года пассажиры смогут путешествовать из Варшавы и Катовице в Ираклион (о. Крит, Греция), Ларнаку (Кипр) и Бургас (Болгария).

Какие еще рейсы

С апреля 2025 года SkyUp начали регулярные рейсы из Кишинева в направлениях:

Париж, Ницца (Франция),

Лиссабон (Португалия),

Барселона, Аликанте и Пальма-де-Майорка (Испания),

Ларнака (Кипр), а также Салоники,

Афины и Ираклион (Греция).

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