SkyUp запустил прямые рейсы между Кишиневом и странами Южной Европы — Finance.ua

SkyUp запустил прямые рейсы между Кишиневом и странами Южной Европы
Авиакомпания SkyUp с 19 мая 2025 года запустила новые рейсы в города Южной Европы из аэропорта Кишинева. В частности, стартовали перелеты в Афины (Греция) и Аликанте (Испания). Последний маршрут стал новинкой для аэропорта Кишинева.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Маршруты выполняются по следующему графику:
- Кишинев — Афины — Кишинев — по понедельникам и по пятницам;
- Кишинев — Аликанте — Кишинев — по понедельникам и по пятницам;
- Кишинев — Ницца — Кишинев — каждую среду и по субботам.
Аэропорт Кишинева благодаря удобному расположению и наземному сообщению может служить логистическим хабом как для жителей Молдовы, так и для пассажиров из Украины.
Билеты доступны на сайте авиаперевозчика.
Напомним, SkyUp 18 апреля официально дала старт новым регулярным рейсам из Кишинева. Первые рейсы отправились в Париж и Лиссабон.
Кроме того, в 2024 году SkyUp объявила о старте программы регулярных прямых рейсов из Кишинева в наиболее популярные европейские направления среди украинцев. Избранные маршруты включают Испанию, Португалию, Францию, Грецию и Кипр.
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