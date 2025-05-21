SkyUp запустил прямые рейсы между Кишиневом и странами Южной Европы — Finance.ua

SkyUp запустил прямые рейсы между Кишиневом и странами Южной Европы Сегодня 17:20 — Личные финансы

SkyUp запустил прямые рейсы между Кишиневом и странами Южной Европы

Авиакомпания SkyUp с 19 мая 2025 года запустила новые рейсы в города Южной Европы из аэропорта Кишинева. В частности, стартовали перелеты в Афины (Греция) и Аликанте (Испания). Последний маршрут стал новинкой для аэропорта Кишинева.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Маршруты выполняются по следующему графику:

Кишинев — Афины — Кишинев — по понедельникам и по пятницам;

Кишинев — Аликанте — Кишинев — по понедельникам и по пятницам;

Кишинев — Ницца — Кишинев — каждую среду и по субботам.

Аэропорт Кишинева благодаря удобному расположению и наземному сообщению может служить логистическим хабом как для жителей Молдовы, так и для пассажиров из Украины.

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Билеты доступны на сайте авиаперевозчика.

Напомним, SkyUp 18 апреля официально дала старт новым регулярным рейсам из Кишинева. Первые рейсы отправились в Париж и Лиссабон.

Кроме того, в 2024 году SkyUp объявила о старте программы регулярных прямых рейсов из Кишинева в наиболее популярные европейские направления среди украинцев. Избранные маршруты включают Испанию, Португалию, Францию, Грецию и Кипр.

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