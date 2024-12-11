SkyUp відкрила продаж квитків на регулярні рейси з Кишинева — Finance.ua

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SkyUp відкрила продаж квитків на регулярні рейси з Кишинева

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SkyUp відкрила продаж квитків на регулярні рейси з Кишинева
SkyUp відкрила продаж квитків на регулярні рейси з Кишинева
Авіакомпанія SkyUp оголосила про старт програми регулярних прямих рейсів із Кишинева до найбільш популярних європейських напрямків серед українців. Вибрані маршрути включають Іспанію, Португалію, Францію, Грецію та Кіпр.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Перші рейси почнуться в квітні 2025 року, а квитки доступні з 11 грудня 2024 року.

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«Хоча український повітряний простір залишається закритим для цивільної авіації, українці зберегли зв’язок зі світом. Попит на подорожі для відвідування родичів, підтримки ділових стосунків, дипломатичних зусиль, гуманітарної діяльності чи журналістських обов’язків — продовження інформування світу про події в Україні — залишається високим. Враховуючи ці потреби та вимоги, ми обрали аеропорт Кишинева як один із найближчих міжнародних хабів біля українського кордону», — заявили в компанії.
Маршрути з Кишинева (дні роботи):
  • Кишинів (RMO) — Париж (BVA), Франція (пн, пт);
  • Кишинів (RMO) — Лісабон (LIS), Португалія (пт);
  • Кишинів (RMO) — Барселона (BCN), Іспанія (ср, збільшення до трьох разів на тиждень);
  • Кишинів (RMO) — Аліканте (ALC), Іспанія (пн, пт);
  • Кишинів (RMO) — Пальма-де-Майорка (PMI), Іспанія (ср, сб);
  • Кишинів (RMO) — Ларнака (LCA), Кіпр (Тричі на тиждень);
  • Кишинів (RMO) — Салоніки (SKG), Греція (вт);
  • Кишинів (RMO) — Іракліон (HER), Греція (пн, ср, сб, збільшення до чотирьох разів на тиждень).

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Нагадаємо, Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова, повідомляв заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що з огляду на безпекову ситуацію частково відкрити повітряний простір наразі неможливо, тому важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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