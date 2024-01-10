SkyUp в 2023 году увеличила количество рейсов почти на 40% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SkyUp в 2023 году увеличила количество рейсов почти на 40%

Фондовый рынок
13
SkyUp в 2023 году увеличила количество рейсов почти на 40%
SkyUp в 2023 году увеличила количество рейсов почти на 40%
Украинская авиакомпания SkyUp по итогам 2023 года совершила 10 528 рейсов, что на 36% больше, чем в 2022 году.
Об этом рассказал СЕО перевозчика Дмитрий Сероухов в интервью Forbes.
Также в прошлом году авиаперевозчику удалось перевезти своими самолетами почти на четверть больше пассажиров, чем в первый год войны — более 1,5 млн человек.
Читайте также
«Это еще далеко не те показатели, которые были в 2021 году, но мы точно стали сильнее», — отметил Сероухов.
В 2021 году SkyUp совершил около 16 тысяч рейсов и перевез около 2,5 млн пассажиров.
В прошлом году компания приняла решение «развивать бизнес там, где это возможно», пока в Украине идет война. Для этого SkyUp продолжила обучать персонал, сохранять лицензии, поддерживать самолеты в летной пригодности, обеспечивать безопасность полетов и выходить на новые регионы оперирования.
Читайте также
Так, украинскому перевозчику удалось вывезти из Украины 11 своих самолетов и предоставлять услуги другим компаниям.
«В 80−90% случаях это ACMI-перевозка и еще в 10−20% в зависимости от сезона — чартерные рейсы по заказу туроператоров», — объяснил Сероухов.
Он ожидает, что в этом году сохранится такое же соотношение.

Медицинское страхование 😷

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.