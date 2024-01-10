SkyUp в 2023 году увеличила количество рейсов почти на 40% — Finance.ua

SkyUp в 2023 году увеличила количество рейсов почти на 40% Сегодня 07:09 — Фондовый рынок

SkyUp в 2023 году увеличила количество рейсов почти на 40%

Украинская авиакомпания SkyUp по итогам 2023 года совершила 10 528 рейсов, что на 36% больше, чем в 2022 году.

Об этом рассказал СЕО перевозчика Дмитрий Сероухов в интервью Forbes.

Также в прошлом году авиаперевозчику удалось перевезти своими самолетами почти на четверть больше пассажиров, чем в первый год войны — более 1,5 млн человек.

«Это еще далеко не те показатели, которые были в 2021 году, но мы точно стали сильнее», — отметил Сероухов.

В 2021 году SkyUp совершил около 16 тысяч рейсов и перевез около 2,5 млн пассажиров.

В прошлом году компания приняла решение «развивать бизнес там, где это возможно», пока в Украине идет война. Для этого SkyUp продолжила обучать персонал, сохранять лицензии, поддерживать самолеты в летной пригодности, обеспечивать безопасность полетов и выходить на новые регионы оперирования.

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Так, украинскому перевозчику удалось вывезти из Украины 11 своих самолетов и предоставлять услуги другим компаниям.

«В 80−90% случаях это ACMI-перевозка и еще в 10−20% в зависимости от сезона — чартерные рейсы по заказу туроператоров», — объяснил Сероухов.

Он ожидает, что в этом году сохранится такое же соотношение.

Економічна Правда По материалам:

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