SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию — Finance.ua

SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на операцию на территории США — сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Для полетов в воздушном пространстве США компания получила разрешения на четыре самолета Boeing 737−800 флота, которые подавались в заявке: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.
В рамках сертификации SkyUp получила:
- DOT approval — разрешение на ведение хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США;
- TSA approval — одобрение соответствия требованиям к авиационной безопасности при воздушных перевозках с/до территории США;
- FAA approval — спецификацию оперирования Part129.
В компании также заявили о планах развивать направления ACMI услуг и чартерных рейсов на новом рынке.
«Важная цель для международного развития бренда достигнута. Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю признательность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах», — отметил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.
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