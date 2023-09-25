SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию — Finance.ua

SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на операцию на территории США — сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для полетов в воздушном пространстве США компания получила разрешения на четыре самолета Boeing 737−800 флота, которые подавались в заявке: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.

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В рамках сертификации SkyUp получила:

DOT approval — разрешение на ведение хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США;

TSA approval — одобрение соответствия требованиям к авиационной безопасности при воздушных перевозках с/до территории США;

FAA approval — спецификацию оперирования Part129.

В компании также заявили о планах развивать направления ACMI услуг и чартерных рейсов на новом рынке.

«Важная цель для международного развития бренда достигнута. Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю признательность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах», — отметил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Економічна Правда По материалам:

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