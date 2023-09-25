SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию

Фондовый рынок
23
SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию
SkyUp будет выполнять рейсы в США: компания получила сертификацию
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на операцию на территории США — сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Для полетов в воздушном пространстве США компания получила разрешения на четыре самолета Boeing 737−800 флота, которые подавались в заявке: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.
Читайте также
В рамках сертификации SkyUp получила:
  • DOT approval — разрешение на ведение хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США;
  • TSA approval — одобрение соответствия требованиям к авиационной безопасности при воздушных перевозках с/до территории США;
  • FAA approval — спецификацию оперирования Part129.
В компании также заявили о планах развивать направления ACMI услуг и чартерных рейсов на новом рынке.
«Важная цель для международного развития бренда достигнута. Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю признательность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах», — отметил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.