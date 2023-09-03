В SkyUp рассказали, что нужно для возобновления воздушного сообщения — Finance.ua

В SkyUp рассказали, что нужно для возобновления воздушного сообщения
Украинское небо закрыли для гражданских самолетов с начала полномасштабного вторжения россии. С тех пор віехать за границу можно только по земле. Известно, когда возможно возобновление пассажирских авиаперевозок. Соответствующее заявление было сделано в авиакомпании SkyUp.
Об этом сообщает Hromadske.
По словам генерального директора компании SkyUp Дмитрия Сероухова, для возобновления пассажирских авиаперевозок в Украине есть всего два условия:
- необходимо, чтобы компетентные органы приняли решение об открытии неба. В то же время важно, чтобы страховые компании начали предоставлять страхование, необходимое для полетов над украинским небом;
- нужно определить источники финансирования для реконструкции разрушенной инфраструктуры. Кроме того, важно принять соответствующую стратегию, касающуюся возобновления полетов, учитывая возможную государственную поддержку
и т. д.
Дмитрий Сероухов отметил, что компания SkyUp готова организовать авиарейсы сразу через несколько дней после открытия неба над Украиной. Однако для восстановления слаженной работы всего комплекса перевозчиков, аэропортов, хендлинговых служб
и т. д. понадобятся минимум месяцы.
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