SkyUp откроет станцию ​​техобслуживания в Шарм-эль-Шейхе — Finance.ua

SkyUp откроет станцию ​​техобслуживания в Шарм-эль-Шейхе Сегодня 08:26 — Фондовый рынок

SkyUp откроет станцию ​​техобслуживания в Шарм-эль-Шейхе

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines откроет еще одну станцию ​​техобслуживания — в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Об этом сообщил гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«Станции у нас есть в Таллине (Эстония), в Хургаде (Египет). Сейчас еще начинаем процесс по Шарм-эль-Шейху (Египет). Где еще будут? Там, где мы будем в этом нуждаться», — сказал Сероухов.

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По его словам, в настоящее время принимается решение о необходимости иметь собственные станции техобслуживания в Канаде и США, на рынки которых компания вышла.

«Такая же ситуация (в США и Канаде. — Ред.), будет нам нужно или нет. У нас есть SkyStream — украинская техническая организация. Чтобы работать за границей, мы должны ее сертифицировать как в украинской власти (юрисдикции. — Ред.), так и в стране оперирования. Также будем смотреть на Канаду и Америку: что мы можем самостоятельно, что не можем, нужно ли нам, есть ли для этого возможности, силы. Теперь не могу конкретно ответить», — сказал Сероухов.

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