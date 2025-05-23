SkyUp запустил прямые рейсы из Польши: направления и цены — Finance.ua
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SkyUp запустил прямые рейсы из Польши: направления и цены

Личные финансы
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SkyUp запустил прямые рейсы из Польши: направления и цены
SkyUp запустил прямые рейсы из Польши: направления и цены
SkyUp (U5) расширяет возможности для поездок в европейские страны, запуская новые прямые рейсы из Польши.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
С 27 мая 2025 года пассажиры смогут путешествовать из Варшавы и Катовице в Ираклион (о. Крит, Греция), Ларнаку (Кипр) и Бургас (Болгария).
«После успешного запуска рейсов из Молдовы мы продолжаем укреплять наше присутствие в Европе — теперь SkyUp летает и из Польши. Прямые рейсы в Грецию, Кипр и Болгарию — отличная возможность спланировать отпуск, встретиться с родными или отправиться в деловую поездку», — отмечает CEO SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Удобное сообщение для пассажиров из Украины

Аэропорты Варшавы и Катовице удобно расположены для жителей западных областей Украины, таких как Львовская, Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая и другие. До аэропортов можно добраться благодаря хорошо развитой инфраструктуре автобусного и железнодорожного сообщения, а также автомобильным путем.
Расписание рейсов SkyUp (U5) из Польши:
  • Варшава (WAW) — Ираклион (HER): по вторникам и по субботам, с 27 мая 2025 года — от €78 в одну сторону;
  • Варшава (WAW) — Ларнака (LCA): каждое воскресенье, с 1 июня 2025 года — от €110 в одну сторону;
  • Катовице (KTW) — Ираклион (HER): по вторникам и по субботам, с 27 мая 2025 года — от €73 в одну сторону;
  • Катовице (KTW) — Ларнака (LCA): каждое воскресенье, с 1 июня 2025 года — от €89 в одну сторону;
  • Катовице (KTW) — Бургас (BOJ): каждый четверг, с 29 мая 2025 года — от €69 в одну сторону.
Забронировать билеты и узнать детали полетов можно на skyup.aero.

Справка Finance.ua:

  • в 2023 году авиакомпания SkyUp Airlines получила мальтийскую лицензию, позволяющую выполнять регулярные рейсы в пределах европейского воздушного пространства;
  • начиная с апреля 2025 года SkyUp (U5) открыла регулярную полетную программу, соединяющую Кишинев с популярными европейскими городами Франции, Португалии, Испании, Кипра, Греции, Германии, Чехии и Швеции. Также компания анонсировала полетную программу на зиму 2025−2026 на 9 направлений.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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