SkyUp запустив прямі рейси із Польщі: напрямки та ціни — Finance.ua
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SkyUp запустив прямі рейси із Польщі: напрямки та ціни

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SkyUp запустив прямі рейси із Польщі: напрямки та ціни
SkyUp запустив прямі рейси із Польщі: напрямки та ціни
SkyUp (U5) розширює можливості для поїздок до європейських країн, запускаючи нові прямі рейси з Польщі.
Про це Finance.ua повідомила пресслужба авіаперевізника.
З 27 травня 2025 року пасажири зможуть подорожувати з Варшави та Катовіце до Іракліона (о. Крит, Греція), Ларнаки (Кіпр) та Бургаса (Болгарія).
«Після успішного запуску рейсів із Молдови ми продовжуємо зміцнювати нашу присутність в Європі — тепер SkyUp літає й з Польщі. Прямі рейси до Греції, Кіпру та Болгарії — чудова можливість спланувати відпустку, зустрітись з рідними або вирушити у ділову поїздку», — зазначає CEO SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Зручне сполучення для пасажирів з України

Аеропорти Варшави та Катовіце зручно розташовані для мешканців західних областей України, таких як Львівська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька та інших. До аеропортів можна дістатися завдяки добре розвиненій інфраструктурі автобусного та залізничного сполучення, а також автомобільним шляхом.
Розклад рейсів SkyUp (U5) з Польщі:
  • Варшава (WAW) — Іракліон (HER): щовівторка та щосуботи, з 27 травня 2025 року — від €78 в один бік;
  • Варшава (WAW) — Ларнака (LCA): щонеділі, з 1 червня 2025 року — від €110 в один бік;
  • Катовіце (KTW) — Іракліон (HER): щовівторка та щосуботи, з 27 травня 2025 року — від €73 в один бік;
  • Катовіце (KTW) — Ларнака (LCA): щонеділі, з 1 червня 2025 року — від €89 в один бік;
  • Катовіце (KTW) — Бургас (BOJ): щочетверга, з 29 травня 2025 року — від €69 в один бік.
Забронювати квитки та дізнатися деталі польотів можна на skyup.aero.

Довідка Finance.ua:

  • у 2023 році авіакомпанія SkyUp Airlines отримала мальтійську ліцензію, що дозволяє їй виконувати регулярні рейси в межах європейського повітряного простору;
  • починаючи з квітня 2025 року SkyUp (U5) відкрила регулярну польотну програму, що сполучає Кишинів із популярними європейськими містами Франції, Португалії, Іспанії, Кіпру, Греції, Німеччини, Чехії та Швеції. Також компанія анонсувала польотну програму на зиму 2025−2026 на 9 напрямків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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